大凡教育和媒體工作，都屬於上層建築，屬於意識形態領域。世界近代史令國家民族的確立清晰之後，國家主權、領土完整、民族利益的種種「邊界」確定之後，教育和媒體等上層建築、意識形態領域就要受到約束，就沒有純粹的客觀獨立性可言，其言行舉動就必須受到國家民族利益的規限，包括政治、道德、法律的約束。

在大是大非問題上，必須站穩維護自己國家民族的立場，尤其是在自己的國家民族受到外國力量干擾、打擊、侵害時，更不能站在外力一邊，出賣國家民族利益，助敵為虐。對此，不論打着甚麼旗號、甚麼冠冕堂皇的理由，甚麼民主呀，自由呀，人權呀，普世價值呀，都不可以。當今世界，在國際交往中，國家民族利益至上，只有維護好了國家民族的利益，才能真正維護好人民的利益，這是所有國家政府和執政者都堅守的第一原則，這才是真正的「普世價值」。

教育和媒體屬意識形態工作，從來就是一種話語權。近代以來，西方在這方面的話語權最為強大，這是由他們的政治、經濟、軍事的霸權決定的。他們的力量之強和辦法之多，可以十分巧妙或硬性的對其他國家民族的教育工作、媒體工作達到「洗腦」的程度，讓這些地方的教育和媒體培養的人及輿論工作為美國和西方的利益服務，回歸以來的香港就是如此。

香港的教育和某些媒體墮落到這種地步，甘當老美和西方殘害自己的國家民族的工具由來已久。這是英夷殖民統治和老美冷戰之時「大量投入」所致，也是回歸之後朝廷十分疏忽對香港的管治，包括對教育、媒體領域的管治工作所致。還是毛皇帝說得對，意識形態領域、思想文化教育戰線，無產階級不去佔領，資產階級就會佔領。

香港回歸以來，人心亂、社會亂、管治亂，反中亂港橫行，洋奴漢奸囂張，社會輿論被「為美國而戰」的媒體蠱惑操控，此與教育和某些媒體的失陷有極大的關係。下一步，中央全面管治權要對這兩大領域堅決出手清理也。