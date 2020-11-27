虛談廢務，浮文妨要。今年的施政報告延遲發表，本以為應該有點新意，結果大失所望，依然是一盤乏善可陳的大雜燴。特首林鄭月娥事先張揚向中央部委爭取惠港政策，到底爭取了甚麼？整份報告與內地有關的內容主要就是「大灣區青年就業計劃」，預留4.3億元資助大學畢業生到大灣區工作。但港府可有想過，香港大學生並不比內地大學生優秀，也不具備特殊的競爭力，憑甚麼認為大灣區企業一定會聘請他們？

在黑暴和疫情雙重打擊之下，香港經濟冰封，百業蕭條，失業率持續上升，青年就業問題尤其嚴峻，不少大學生畢業即失業，施政報告開不出良方妙藥，只好以「大灣區青年就業計劃」敷衍了事。實際上，內地並不缺乏人才，每年高校畢業生達800多萬人，還有數十萬「海歸」學生，外語能力和國際視野都勝過香港大學生。何況這些年香港各間大學給人的普遍印象是熱衷於搞政治，有些學生更以「暴大人」沾沾自喜，許多香港企業尚且敬而遠之，遑論大灣區企業，施政報告「送走青年」的如意算盤注定打不響。

施政報告另一項與內地有關的內容是，中央同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。這大概就是林鄭月娥所說的向中央部委爭取惠港政策之一，中央無疑出於一片好心，怕只怕又遭黃絲抹黑，吃力不討好，正如中央協助港府檢測病毒反被指「DNA送中」一樣。

「頭重腳輕根底淺，嘴尖皮厚腹中空」，這正是港產官僚的最大特色。施政報告強調香港享有「近水樓台先得月」的優勢，中央在一國兩制下對香港一貫支持，可以為香港經濟發展注入新動力。說白了也就是寄望中央打救，港府既沒有能力處理日常事務，更沒有能力駕馭複雜局勢，除了不斷向中央伸手，實在不知還能做甚麼。重新出發？別開玩笑了，先控制疫情再說吧！