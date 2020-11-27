星期三發表的施政報告沒有驚喜，稍有突破的是非住宅物業撤銷辣招，其實本報早前已獨家披露。昨日起工商舖買方毋須支付雙倍稅率，不過住宅物業的辣招稅則維持不變。

今年上半年非住宅物業交投數字及樓價顯著下跌，所以政府指是適當時候撤銷工商舖的雙倍從價印花稅，有助業主「套現」以應付當前疫境。這些理由也同樣適用於住宅物業，政府的態度卻截然不同，企硬不會撤銷住宅物業額外印花稅。

業界的反應是有做好過沒有做，政府肯踏前半步，但真正可以急救經濟的是全面撤銷樓市辣招，尤其是許多中小企已是山窮水盡，需要注資救亡，但經營者的物業被多重額外印花稅綁死，難以套現資金周轉或維持員工有糧出，被迫關門大吉，遣散員工或裁員，失業率上升，大量家庭受到影響，沒有錢開飯或交租，兒啼妻哭，社會慘上加慘，不安氣氛蔓延，倫常慘案以至奪命意外也似忽然間增多。政府經常嚷着要救市，卻未見出招有成果，來來去去都是派錢派津貼，現在財赤日益嚴重，也不能長期有出冇入，假若能夠釋放民間財富，而不費政府分毫，這樣的方法擺在面前，就是撤銷所有樓市辣招，除此之外，敢問高官們有想到其他更快捷更省成本的救市良方嗎？

政府一直強調早日與內地通關可以拯救經濟，可惜神女有心，襄王無夢，比起最初要求通關的條件，香港不但沒有做到連續14天本地個案「清零」，反而是大爆發，近日每日個案80多宗，就連新加坡也打退堂鼓，所謂押後「旅遊氣泡」，和取消有甚麼分別，難道甚麼都不做，兩周後疫情會有顯著改善？等通關顯然是緣木求魚，此路不通，眼前有另外一條生路卻不走，是否地獄無門想闖進去？700萬市民卻不想攬炒陪死，希望高官不要執着無謂的顧慮，盡快全面撤辣吧！