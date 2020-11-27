今年香港出現一個現象，就是幾家較有名、深受家長歡迎、爭相把子女送進去的私立受助學校，竟然登報招插班生，原因是今年開學後，陸續出現退學潮。這些學校的學額一向受歡迎，家長都渴望子女進去就讀，現今有人中途退學，而且不單止一、兩個，才會公開招生。名校出現退學潮，據悉最重要的因素是移民。正如上世紀80年代及97回歸前幾年一樣，家長對香港前途缺乏信心，要帶子女移民外地。他們的去處主要是加拿大和澳洲，因為有些父母已有加、澳國籍，本來打算等子女長大點才安排回去升讀大學，如今見香港情況不妙，於是提早起行。最近更多了英國收納BNO護照持有人這個因素，所以中途退學現象才明顯化。

這些離港者有好幾類，有人因為覺得北京收緊對香港的控制，怕下一代享受的自由少了，寧願移居他鄉，讓子女在彼邦讀書成長；有人因為香港時見暴亂發生，經濟不景，怕子女在港受同學影響變成黑暴分子，對香港前景缺乏信心，索性移民外地；也有家長當警察，子女在學校受欺凌，報告老師和校方未見處理，寧願安排下一代往外地就學而退學。有些傳媒有意扭曲這個退學潮現象，把退學潮一概解釋為顯示港人對北京收緊對香港管治表達不滿，移民退學，是以偏概全。

這股退學潮有沒有影響大學收生呢？我這裏找不到確實數字參考，據在大學任教的朋友透露，一些過去受歡迎競爭激烈的學系，今年有降低收生標準的現象，但說不清原因何在，是因為學生興趣轉變，少了成績較佳學生爭讀這些學系，還是多了人決定往外國升學，造成收生標準下降，大家都沒有答案。

但有一點可以肯定，就是香港幾家大學在內地招收到的全國性尖子相對少了。不是說香港的大學招收不到內地尖子，而是過去很容易便招收到全國性的尖子，今年多了內地一些頂級大學競爭，所以招收到的頂級尖子有所減少。另一現象是研究院招收到的內地研究生也減少。眾所周知，香港幾所研究型大學的研究院都招收內地本科畢業生為骨幹，內地本科畢業生也樂於來港升學，作為升讀歐美知名研究院的踏腳石。過去一年因為香港社會動盪，大學校園出現暴力事件，不少內地生感覺留港不大安全，新聞報道開去，可能影響部分內地生來港升學的意欲。其實他們往外地升學的意欲依然強勁，加上美國擺明收緊中國學生簽證，他們直接赴美比較困難，如果香港能成功制止黑暴欺凌，對內地生依然有很大吸引力。