部分香港人聞中色變，逢中必反，早已見怪不怪。施政報告提出設2,000個名額供本港大學生到大灣區就業，企業每聘請一名大學生可獲1萬至1.8萬元資助，耗資約4.3億元，結果有人致電烽煙節目，批評「未見過一個地方嘅政府會將最寶貴的資源咁樣送畀人」，不知好嬲定好笑。

先別說今時今日遍地大學生，大學生是否最寶貴資源有待商榷；就說經過黑暴一役，本地及外資僱主皆聞大學生而色變，加上疫情夾擊，今年就業情況之差有目共睹，大學生畢業即失業絕非新聞。明乎此，港府資助大學生到大灣區就業，其實只是提供多一條出路，何況這絕非強制性，沒有人拿起槍指着「最寶貴」的大學生個頭，逼他們必須讓政府送去大灣區，這些盲反批評是否合理，大家心中有數。

在黃絲眼中，舉凡涉及內地的政策都必定是有陰謀、有景轟、搵香港人笨實，他們永遠不會看一看周遭環境，更不會看一看自己有甚麼叫價能力，總之香港最好，內地最差，這就是他們的真理。問題是，香港產業結構單調，發展已到瓶頸，未來惟有融入大灣區與粵澳互補長短，發揮協同效應，方能有所作為。年輕人適應力強，包袱也較少，到大灣區就業未嘗不是好出路，怕只怕大學生故步自封，政府出錢也不屑去罷了。

當然，香港之所以愚民刁民氾濫成災，反中亂港之所以大有市場，說到底是港府無能。回歸23年來，港府一直被反對派和外部勢力牽着鼻子走，國民教育固然束之高閣，黑暴又是要中央出手收拾殘局，現在連做一份施政報告，也疑因中央不收貨打回頭而拖延一個多月才發表，結果又被有心人盲反。

香港這23年皆在吵吵鬧鬧中虛耗，廢官一遇阻力即跪低，以致一事無成。要是繼續為官避事，就算中央如何出手扶持，終究也是扶不起的阿斗而已。