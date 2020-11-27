12名香港人涉畏罪潛逃出境，被內地海警截獲，現正扣留於深圳鹽田；一名香港電台節目《鏗鏘集》的編導，參與製作了一個揭露警察涉嫌與鄉事勢力勾結的特輯，她早前被警方拘捕了；4名泛民主派立法會議員被取消資格，事件觸發起其他10多位泛民議員集體辭職。

換作是一年之前，上述任何一件事，都有機會觸發起百萬人上街抗議，激進分子肯定蜂擁而出，堵路、砸交通燈、搗毀商店是少不免的，甚至會進而號召罷工、罷市、罷課。但短短一年後，雖然京港政府接連出招，有些做法在反對派口中更是橫蠻無理得讓人咋舌，但偏生香港市面波瀾不興，絕大部分人渾若無事，無論泛民再如何撥火，已沒有多少群眾願意答理。

那是因為政府實施了禁聚令，群眾不敢大規模集結抗議嗎？那可不一定，去年政府實施《禁蒙面法》後，示威者仍當作沒事一樣，滿街滿巷的人還是戴着口罩或防毒面罩在挑釁警方。

那是因為訂立《港區國安法》後，示威者感到害怕嗎？也不是的，去年的暴徒肆意打人、燒人，甚至嘗試搶奪警槍，他們一旦被捕，任何一樁罪都不是鬧着玩的，刑罰未必少於觸犯《港區國安法》，但當時的犯事者就是不懼。況且，如果今日市民要罷工、罷市抗議，這樣的行為也未必有違《港區國安法》，但今天的香港人，就是失卻了去年的抗爭勁頭。

這現象正好印證了本欄經常說的「火山爆發」理論。火山一旦爆發起來，你不要去防堵，堵是沒用的，就由它盡情去爆，轟轟烈烈過後，一切就會歸於平靜。香港人的熱情從來都是進銳退速，做好事、壞事也一樣。去年，人們視遊行、暴動是一股潮流，很多人頭腦發熱，都在鬧着玩。幸虧有人懂得用拖字訣，拖着拖着，如今反對派的士氣便給拖散了。