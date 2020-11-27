林鄭公布新一份施政報告，在沒有反對派搞搞震下，一如老朽所料，林鄭必愈讀愈興奮，大家亦聽到佢喺回應主持人及聽眾質詢時，除了「中央支持」不斷，「大灣區」每隔數分鐘出現一次，佢自己亦感覺良好，一味強調餘下一年多要「砥礪前行」，把眼光放遠為市民，自己是否會連任已不是考慮因素，目前要做好抗疫等工作，又冇話實「一定不考慮再度競選」或家人反對之類，任由大家自己諗啦！

林鄭話呢份施政報告封面繼續採用天藍色，寓意為香港帶來希望，3萬多字有成200項「宏圖大計」，又是否咁精彩呢？觀乎有高官頂唔順而「釣魚」，有人無聊打機，亦有議員身在廟堂心繫大閘蟹，究竟份施政報告有幾咁精彩及引人入勝，可思過半矣！

事實上，整份施政報告吹水多於一切，除了雷聲大雨點小，就係講咗當做咗，瑣碎又一味炒冷飯！呢，「重中之重」嘅覓地建公營房屋，一路以來未曾達標，以致公屋輪候冊愈積愈厚，上樓平均要輪候時間為5.6年，依家忽然又話當局已覓地330公頃，足以興建31.6萬個公營單位，仲廢噏已「超標」云云。

然而，事實係此等單位數量，大多由政府過往新發展區及改劃土地嘅單位陸續落成而來，只係多年發展嘅「收成」，難怪被批評有「篤數」之嫌。再講吖，「覓到地」並不等於「有屋」，十畫未有一撇，所謂「超標」不知從何談起？屆時因執行及發展有阻滯而未能如期落實，又係得個吉。本報助政府全港搵地，找出港九新界唔少可供發展嘅潛力棕地及空置工廈，政府若心中有民，加以發展全無難度，可以迅速起公屋，何需搞到覓地篤數咁折墮？政府覓地建屋一味以10年起跳，林鄭更吃了秤砣鐵了心，死都要強推「明日大嶼」，不惜逆民意拂輿論，一個大有機會成為流血不止嘅大白象工程，怎不令團體質疑為財團鋪路？