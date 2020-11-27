兩岸關係緊張多時，大陸繼戰機繞台巡航、外交施壓，近日被爆將制訂台獨頑固分子清單，向台獨推手發起先心戰、後金融戰的致命打擊。消息一出，台灣島內議論紛紛，台獨派雖然不停叫囂，但商界及政界不少人已在急急打聽名單中有誰，更有人悄悄消除過去援獨的證據，避免成為下一個被大陸官媒點名批評的台獨巨惡。

制訂台獨分子清單的消息早於月中已有本港媒體披露，台灣島內一周前還半信半疑，直至日前國台辦證實，其發言人還明言，絕不能容忍極少數台獨頑固分子公然挑釁國家主權和領土完整的行徑，會對台獨分子及其金主等作出精準打擊，台獨派才知道今次珍珠都冇咁真。

有人或會好奇，兩岸有一海之隔，大陸如何能夠精準打擊台獨分子呢？據指，大陸一旦公布台獨分子名單，便會從3個途徑下手，一是有關人士的大陸投資、與華企的境內外合作；二是其名下的企業、名下的資產或帳戶，甚至產業的供貨等，只要涉華都可能遭到封殺；三是最嚴厲的一點，就是一登名單的台獨推手，面臨的是終身不變的懲處。

台獨分子怕嗎？說不怕的人不少，但更多人卻知道，台獨活動背後都有大金主，這些人已開始顫抖，怎也想不到北京舉一反三地移植了美國制裁他國的方法，把大陸的產業優勢、競爭優勢及市場優勢轉化成利劍與槍炮，一刀斬在邊撈錢邊拆中華統一基石者的七寸上。

不少人觀望北京怎麼評選？或者，早前被官媒點名批評的行政院長蘇貞昌是人辦，台獨派可以比對一下自己在台獨「大業」上的貢獻與蘇誰高誰低。蘇貞昌的「罪狀」，是藉行政大權推動仇大陸、促分裂行為，支持及協助宣傳立法院中台獨派發動所謂「修憲」，並曾說過「台灣早已是主權獨立的國家」這種分裂國家宣示。台獨派大可按圖索驥。