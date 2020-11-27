近期，一批中央部委人事調整，都涉及了常務副職這一崗位。比如，中央和國家機關工委常務副書記孟祥鋒調任中央辦公廳常務副主任；中央宣傳部副部長梁言順繼任工委常務副書記；中央政策研究室常務副主任江金權升任本部門主任。

常務副職是部委一類特殊的設置，這些部委的正職，由黨和國家領導人兼任，故而設立正部級的常務副職輔佐之，其級別和職權都較普通副職為重，但不同部門，情況並不完全相同。

第一類是那些覆蓋領域廣、機構隊伍龐大的部門，譬如組織部、宣傳部、統戰部、公安部等，或是領導某一系統十幾個部委，或是自上而下垂直統轄全國隊伍，其部長都由領導人兼任。在新時代，強調由一把手履行主體責任，故而常務副職相當於首席助手，在中共十八大之前稱為「主持日常工作的副部長」，十八大之後改稱「分管日常工作的副部長」，原因就在於日常工作改由部長親自掛帥主持。

第二類則是一把手基本只牽頭掛名，由常務副職負責日常事務。例如中央黨校、全國總工會、法學會、中央和國家機關工委、社會主義學院等，基本屬於這種情況，其校長、主席、會長、書記並不常駐該機關，常務副職是實際的當家人。以上兩類機構的常務副職，都屬於標配，如果出缺，即刻會有人調補。

還有一類常務副職，則並非固定常設。這類部門與第一類部門有相似之處，均是位高權重的樞紐機關；但不同之處在於規模較簡，故而領導職數較少，在正職主持日常工作的情況下，並非一定需要設置常務副職。中央辦公廳、中央政策研究室、中央外事委員會辦公室、中央財經委員會辦公室，都屬於這種情況，它們都直接服務最高領導層，屬於辦事機構。

中辦在2017年十九大之後直到此次孟祥鋒履新，一直未設常務副主任。在十八大之後從2012年到2015年，也未設常務副職。中央政研室在2009年首次設立常務副職，其後在2013年常務副主任何毅亭調任黨校常務副校長後，直到2017年亦出現過空窗期，後相繼由王曉暉、江金權擔任。中央財經辦則是在2018年首次設立常務副職，由副主任韓文秀擢升。中央外事辦在2015年原常務副主任宋濤調任中央對外聯絡部部長之後，副主任孔泉曾經短期繼任，目前未設常務副主任。

所以，第三類的常務副職，更多的是因人而異，因人設崗，沒有適當人選的時候則不設，對於一些培養重用的幹部，則以常務副職安置之。故而可出任常務副職，則釋放了明確的重用信號。江金權由副主任到常務副主任，如今升遷主任，成為官方最核心智庫掌門人，仕途看漲。同樣的，從前幾任中辦常務副主任的軌迹來看，如今孟祥鋒能夠履任，未來更上層樓亦是大概率事件。尤其是黨管一切的新格局下，在距離二十大還有兩年的時間節點上，提拔卡位，掌據黨務中樞要津，將起到重要的加持作用。