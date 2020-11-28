功夫茶：七除八扣冇肉食　毒梟窮到褲穿窿

呢個世界上，有啲人想威偏又搶錯咪；強不知以為知，鍾意認屎認屁！阿哥，高中狀元靠食力，射中紅心靠眼力；自己冇料又扮4條，學未至圓通，好容易變成坐井觀天，曰天小者嘅井底蛙！

呢，就講販毒呢瓣吖！家陣毒品案氾濫成災，由香港以至整個亞洲一樣烏煙瘴氣，仲要破親嘅毒品案都億億聲，唔怪得有啲無知之徒鋌而走險，以為揩到條毛都掂過碌蔗！好似尋日台灣刑事局喺桃園機場破獲歷來最大宗空運毒品案，案中查獲從香港空運到台灣一批用來製造K仔嘅原料，重約700公斤。據悉，呢批原料如經加工估計可製成500公斤K仔，市值高達15億元新台幣，折合約4億港元。

嗱，你話如果過到骨，大毒梟都真係肥過豬腩肉，發過肥仔水咯！之但係一家唔知一家事，你睇我好，我睇你好，卻原來大毒梟都有本難唸的經！大家睇到警方、海關掃親啲毒品案，動輒幾千萬甚至過億元起跳，就以為販毒好和味，有知情人士卻指出，咪以為大毒梟舞照跳，雞照叫，甚至有人照，出入有保鏢，威過威士忌，查實販毒嘅利潤並不如公眾人士想像般豐厚。

何解呢？梗係啦，販毒呢家嘢牽涉跨國利益集團，層層剋扣，流到水尾仲邊有肉食！以黑幫和勝和喺泰國嘅販毒集團為例吖，該集團喺當地有一名高層領袖掌管販毒生意。阿哥，你估喺街邊賣魚蛋燒賣碗仔翅咩，依家係販毒喎，衰咗唔打靶都分分鐘踎一世㗎！是以先要花費大量金錢疏通當地軍警，毒品才能「暢通無阻」！呢個係起步咋，畢竟販毒係高風險非法活動，所以仲要扣除安家費諸如此類畀亡命之徒，左扣右扣，實際賺取嘅非法利潤只係佔毒品價值嘅兩至三成。

故事仲未完㗎！知情人士再分析，每單販毒交易所得利潤屬集團擁有，本來三成利潤都幾可觀嘅，好似上述台灣嗰單，4億港元，三成都1.2億元喎，不是很和味嗎？弊在唔係一人獨吞，仲要按一定比例分予集團骨幹成員。當然，所謂嘅骨幹成員梗係集團嘅「大佬」啦，要有多少發哥「英雄本色」嘅造型，前呼後擁戴頂紳士帽，唔養番幾十個跟班打手傍實又點做江湖大佬吖？呢筆數唔嘢小㗎！每月隨時花費過百萬元！簡單講句，即係明有100個大洋得番10蚊雞落袋，唔好忘記喎，仲要養咁多人，自己又大使，試問又點會富貴吖？一朝失志，分分鐘更如喪家之犬周圍搵窿捐，契爺契媽都照唔住！

各位街坊，依家應該明解何以有啲大毒梟，縱橫毒海大半生，仍然會山窮水盡得個殼，表面風光，實際褲穿窿喇！有啲人以為大毒梟唔會窮，自己又強不知以為識嘢，一葉障目，做咗井底之蛙，仲以為自己好醒，其實係豬頭懵炳咋！