產評：香港等死老本盡　澳門崛起邁多元

一場新冠肺炎，徹徹底底地改變了全球固有規律，無論接受與否，大勢終難逆轉！疫後世界勢必朝着中美兩大陣營發展，直至出現明顯贏家，縱然不全是美蘇冷戰翻版，亦不遠矣。如是者，過去所謂「全球一體化」實際已分崩離析，大國表面和談，實質互信不再，使香港作為「中外橋樑」的搵食模式遭遇前所未有的挑戰，若轉向區域化發展，又淪為不中不西的「豬八戒照鏡」，衰落難見盡頭。

這些年港府了無作為，一直靠「食老本」續命，曾幾何時四出炫耀八達通卡，是世界首屈一指的智能城市，結果歲月蹉跎，耽誤了科技產業的拓展，目前就連唯一強項金融也有被分薄之勢！內地再度強調，會銳意研究在橫琴建設澳門證券交易所，支持發展特色金融產業，推進經濟多元發展。

數據顯示，在橫琴註冊的金融企業已達5,000多間，澳門政府亦全力配合加強金融軟硬基礎設施建設，鼓勵大灣區企業來澳門發行債券，落實跨境「理財通」。現時橫琴新區公共數據中心、橫琴智能超算中心一期等已建設完成，電力、通訊（例如5G基站）等基建日趨完善，為建設金融提供良好支持。

澳門過往被盛讚是一國兩制的優秀典範，受內地寵幸乃必然，更乘着疫後世界大變局的順風發展！相反，香港在產業創新上乏善足陳，港府雖想極力融合內地，但國際評級機構已表明，這會令香港信貸評級更易受內地評級的影響。再者，香港一貫在法治、政策及貨幣制度上與內地不同，在兩地融合時將更易被評級機構刁難，慘為大國角力磨心。一旦評級再度被下調，不但企業融資成本會上升，更不利國際金融中心地位。

事實上，評級機構惠譽早前已將香港評級由「AA」降至「AA-」，霎時間倒退至2001年水平，而澳門則維持「AA」評級，即香港已被澳門爬頭。誠然，澳門之所以能維持高評級，是因產業朝向多元化發展，令經濟增長前景趨向穩定，而香港則走下坡，是實實在在褪色的國際大都會，前景如何不言而喻。

面對國際世紀大變局，內地政府深知港澳價值巨變，尤其是亞太區《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）得以簽署，意味疫後世界將明顯朝向區域化邁進，此刻需要的是建設一個內地信任、而又能在未來匯聚一種嶄新貨幣的金融中心，家衰口不停的香港明顯不是首選！這片彈丸之地自回歸以來，每每經歷經濟浩劫後，也要由內地出手始能熬過來，今次還能嗎？