正論：違反禁令無人問　疫情失控豈無因

新冠肺炎疫情全面失控，昨日新增92宗確診病例，總感染人數突破6,000，更有私家醫院疑現小型爆發，情況岌岌可危。很可惜，港府直到今日仍拿不出針對性的防疫措施，別說不敢推行全民強制檢測，就連有法必執也做不到。本報踢爆，漁護署轄下已關閉的營地仍有市民湧到上址除罩露營，新界更有士多疑違反土地用途及禁聚令出租空地作露營燒烤之用。疫情失控，顯然是政府執法無能之過。

本報記者日前到粉嶺鶴藪營地視察，該處屬漁護署管轄，出於防疫需要早已圍封和關閉，遊人不得進入。然而事實卻是另一回事，上址在假日「遊人如鯽」，現場最少架起10個營帳，既有一家幾口帶同嬰兒出動，又有年輕人聯群結隊而來，更有情侶卿卿我我，而且大部分人士均沒有佩戴口罩。露營人士認為營帳之間有適當距離，反指私人出租營地人山人海，那些人才是違反防疫條例。五十步笑百步，說來理直氣壯，絲毫沒有因為違反禁令而有所愧色。

其後記者再到私人營地視察，赫然發現鶴藪士多附近空地出現大量營帳，遊人安營紮寨，不亦樂乎，原來士多同時經營出租空地予遊人露營和燒烤。現場所見，上址地方狹窄，一個營帳緊貼另一個營帳，當中沒有1.5米距離，更有不少人聚集燒烤，人數多於4人甚至6人。士多負責人聲稱，該處原定出租20個營帳，反應踴躍，當日超額出租至38個營帳，聖誕假期的預約亦告爆滿；又指已做足戴口罩等防疫措施，不擔心病毒傳播云云。

顯而易見，香港人玩樂大過天，違反禁聚令及口罩令也在所不惜，完全不理疫情擴散，自私基因顯露無遺。至於部分商戶更是見利忘義，為求賺錢，在抗疫艱難時期也沒有丁點社會責任，埋下播疫隱患。但說到底，如果港府有法必依，執法必嚴，這些違反禁令的亂象，有可能在光天化日之下大剌剌地進行嗎？從上述事例可見，有人無視禁令照樣進入漁護署營地，漁護署懵然不知，擺明疏於巡查；有人利用私人農地出租營帳謀利，擺明違反禁聚令，更有違反土地用途、走法律罅之嫌。正如環保團體指出，在私人農地進行休閒農業，康樂元素大於農業元素已屬不理想，何況現在只有娛樂元素而沒有農業元素，地政總署和規劃署有必要跟進調查。

當然，「政府靠得住，豬乸會上樹」，當局向來對新界土地的違法亂象放任自流，甚至有同流合污、官商勾結的嫌疑，單是本報連日報道的西貢相思灣村土地亂象，有人非法開路興建神秘丁屋、霸佔官地僭建碼頭經營水上活動王國，地政總署和規劃署居然視若無睹，直到本報踢爆才敷衍執法，惟目前水上活動店仍然打開門做生意，足證所謂執法只是走過場。正是政府部門尸位素餐，助紂為虐，才會導致新界土地亂象層出不窮，才會加劇疫情失控擴散，若然稍後出現「鶴藪群組」，便是政府部門失職瀆職惹的禍。

說來實在令人焦慮，第4波疫情爆發至今，疫情仍未見頂，確診人數每天以8、90宗的速度增加。屋漏偏逢連夜雨，養和醫院一名初步確診女病人前日離世，兩名曾負責為該患者急救的醫護人員亦告中招，加上該院一名腎病男病人初步確診，直至轉往公院才透露其妻與歌舞群組有關且已確診，院內出現小型爆發已是彰彰明甚。中國工程院院士鍾南山對香港疫情大表憂慮，敦促港府進行全民檢測截斷傳播鏈，無奈廢官置若罔聞，一味就多此一舉的5,000元確診津貼大費周章，對真正有助防疫的全民檢測不予考慮，正正應了外界對政府「好做唔做」的批評。

再次強調，港府抗疫漫不經心，敷衍塞責，別說人命損失無法估量，中港一直通關無期，冰封的經濟必然萬劫不復，700多萬人只能坐困愁城。正如鍾南山所說，除了全民強制檢測，已沒有第二個方法令疫症清零，港府為官避事，香港只能等死。至於港人更應捫心自問，到底是要逢中必反，置人命和經濟於不顧，還是咬緊牙關挺過全民檢測，走出疫情深淵，迎來雨過天青？