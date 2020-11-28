世界視線：特朗普野心不死　共和黨續被綁架

美國總統特朗普日前終於鬆口，稱一旦選舉人團確定拜登勝出大選，他將會在明年1月20日總統就職日離開白宮，但強調如果選舉人團投票給拜登，將會是個錯誤，批評美國的選舉制度已淪為第三世界國家的水平。

特朗普的最新表態，與其說是承認落敗，倒不如說將焦點放在各州選舉人團的最終投票取態，一直有傳言指特朗普及其團隊，將嘗試阻止關鍵州的州務卿認定大選結果，從而迫使各州立法機關重新選擇一組對其有利的選舉人團。問題是，隨着多個關鍵州份正式確認拜登勝選，特氏在選舉人團中做手腳的空間愈來愈小，更何況選舉人團公然違反該州普選票的結果，把票投給特氏，勢將引發嚴重憲政危機，國家的撕裂也將更難修補。

特氏正一直為離開白宮做好準備。他日前在社交網站轉發貼文，指總統有權進行自我特赦，明顯是為下台後「軟着陸」預作鋪墊。由於憲法載明，除了彈劾案外，總統有權特赦任何觸犯聯邦罪行者；自我赦免似乎並非全無可能。

當然，特氏絕對不會甘心做一個低調的退休人士。他之所以死口咬定選舉存在舞弊，與其說是為了垂死掙扎，倒不如說是為4年後捲土重來作準備。特朗普手持超過7,000萬張選票，相對於拜登的得票，很大一部分其實是「特朗普反對者」而不一定是「拜登支持者」，特氏這7,000萬張選票無疑堅實得多，而這也是共和黨內其他有意在2024年競逐大位者，所無法忽視。

最新民調顯示，目前特朗普仍然是共和黨內最多民眾支持參加2024年大選的政治人物。在特朗普支持者的心目中，總統的第二任期被「奪去」，恰好證明深層政府陰謀論，並非他們幻想的產物，而特朗普4年前「清除華盛頓政壇泥沼」大業未竟，當然應由特氏本人繼續領導。在這種情況下，即使特氏卸任總統，共和黨人仍然得被他牽着鼻子走，就算特氏無意在4年後捲土重來，也足以成為共和黨的「造王者」，整個黨沒人敢開罪特氏，仍然只有被他「騎劫」的份。