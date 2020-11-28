美國的特朗普和台灣的蔡英文前後腳上台執政後，互相利用，緊密勾結，目的是共同對付和打擊北京。老美要對中國大陸打「國運之戰」，蔡英文之流要推動「台獨」，讓台灣得到美國保護，成為老美「不沉的航母」。

這場骯髒的勾結和交易搞了4年，美國佔盡便宜，狂賣軍火，撈了台灣一大筆。而台灣買了這些多數被美軍淘汰的武器，其軍力還是和解放軍相差甚遠，用處不大，反而增強了北京武統的決心和意志，將加大台軍被打擊的力度。不過，蔡英文之流是見不及此的。他們從美國人那裏買了武器之後，很是自我膨脹，忘乎所以，這幫根本不知打仗為何物的傢伙，經常口出狂言，妄談兵事，要這樣「決戰」，那樣「殲敵」，倒是和共軍打過仗的一些國民黨的老傢伙及他們的「官二代」知道北京的厲害，知道「國軍」其實很廢。

當年「美式裝備武裝到牙齒」時尚被「小米加步槍」的共軍打敗，今天強弱懸殊已完全顛倒，民進黨、蔡英文還在吹牛，果然「人蠢沒得醫」！還是馬英九輕輕捅破了窗戶紙，台軍對抗共軍，根本沒得打，首戰即終戰也。對這樣的結論，蔡英文之流自然又是破口大罵。那個蘇貞昌則想到了可怕的後果，說是要用掃帚拚到最後。這樣講，恐怕是知道了花大價錢買來的武器沒啥用啦？若有用，何至於要拿掃帚當最後的武器？

對於台灣的「戰力」，對於台軍在北京打擊下的不堪一擊，老美最清楚，對於它賣給台灣這些軍火也改變不了台軍必敗的命運，老美也最清楚。然而，在「美國利益第一」之下，沒理由不做生意呀，有人送錢上門沒理由不收呀。何況，老美一貫的掠奪之道，售軍火、做生意之策，就是要在全球任何可能挑動是非、引起戰爭的地方見縫下蛆。台灣海峽、兩岸統獨之爭可不是一般的縫，老美下蛆已久，對台狂售軍火已久，兩岸和平對它最沒好處，而在開仗與還沒開仗之間，那種狀況對它最有好處，不用怎麼忽悠，台灣就大把送錢也。