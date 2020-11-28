名不正則言不順，言不順則事不成。通識教育科不倫不類，添煩添亂，一直備受詬病，要求改革的呼聲此起彼落，港府拖到現在才採取行動，可謂姍姍來遲。怕只怕換湯不換藥，說是「殺科式」改革，連名字也換掉，但如果教育當局不切實履行監管責任，放任學校和教師自把自為，即使通識科改頭換面，也難保不會借屍還魂，繼續誤人子弟。

當初設立通識科的目的，據說是為了幫助學生擴闊知識，加深對事物的理解，並運用知識、概念和證據以發展多角度思考及獨立思考能力，培養學生正面的價值觀與積極的態度。結果恰恰相反，通識科不但沒有培養學生正面的價值觀與積極的態度，反而成為部分黃師宣揚政治理念甚至灌輸港獨的平台。最荒謬的是，通識科既沒有指定教科書，教材也不用送審，教師說甚麼就是甚麼。問題在於有些教師不僅水平低劣，而且立場偏頗，學生長期被灌輸歪理邪說，價值觀嚴重扭曲，不走入歧途才怪。反修例黑暴爆發以來已有逾萬人被捕，其中四成是學生，可見通識科「居功至偉」。

這就難怪了，當初推行通識科時，教協曾以加重師生負擔為由極力反對，現在卻反過來要求保留，更指改革通識科等於「謀殺通識科」，政治考慮凌駕教育專業云云。實際上，將政治凌駕教育的正是教協黃師，他們愈是反對改革，愈顯得心裏有鬼，愈證明通識科非改革不可。

當然，教育問題千頭萬緒，單單改革通識科是不夠的。英國管治香港150多年，殖民教育植根整個社會，各領域都留下深深烙印。奇就奇在回歸後不但沒有清除殖民餘毒，反而全盤照收，甚至猶有過之。中史科被邊緣化，國民教育半途而廢，通識科添煩添亂，教育政策荒腔走板，年輕人毫無國家民族觀念，怎麼可能不漸行漸遠？怎麼可能不滋生港獨？為教育撥亂反正，改革通識科只是邁出第一步。