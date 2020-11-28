8年前10月1日，造成39人死的南丫海難，港人依然未能忘記，更何況受害者家屬，傷痛恐怕一世難以磨滅，即使他們想勇敢往前走，但事件依然未有解決，令到他們極感徬徨，舉步維艱，受到二次傷害。

大家可以想像8年來要家屬們自己跟進事件，尋找真相，討回公道，與各部門周旋，官字兩個口，又有政府撐腰，追究責任是多麼困難。別說法律責任和賠償，單單是死亡證到本月初仍未能發出，意味遺產等法律手續未辦妥，死者難入土為安，簡直令人震驚。

事件中先後有兩名船長、兩名海事處官員入罪，海泰號船長黎細明誤殺罪成。港府在本月初回覆議員質詢時確認，在事件中不會再對其他人或公司提出檢控，並指內部紀律行動的調查報告一般不會向公眾披露。港府又拋波，稱10月中已把所有調查結果和法律意見通知死因裁判官。近日有海難家屬收到死因庭通知，表示不會就事件召開死因研訊，意味着官方行動暫告一段落，家屬只有自己採取法律行動去討公道尋真相。

南丫海難原來從來沒有死因研訊？大家會愣然，原來很多人一直混淆了當年由法官主持的調查委員會是死因研訊，死因裁判官表示，南丫海難調查委員會的職權與死因研訊的目的完全重疊，因此毋須召開死因研訊，並將會發出遲來8年的死亡證。

人命關天，家屬當然不會收了死亡證便罷休。沉冤未雪，首先質疑律政司為何決定不會作出進一步刑事檢控，一宗特大海難，牽涉多個部門、組織及公司，只有幾個人要受罰？可是家屬及公眾手上所能掌握的資料極少，想提出私人檢控比較困難，若能召開死因研訊，相信有助家屬得知較多事件真相，而且可以找律師當場盤問證人，希望解開心中疑團，法律不是標榜公正嗎？為甚麼連遺屬合理要求也未能滿足？