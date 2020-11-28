一代球王馬納當拿去世，成為最近幾天傳媒的主要新聞，佔據篇幅最多，有關他死訊報道可能超過不少主要國家領袖。他致命原因，叱咤球壇時的超卓表現，都被仔細詳盡覆述。其中傳媒談得最多的是他身材矮小，才1.65米高，在西方人中是特別短小了；他球技出眾，控球走位射球都冠絕一代，得到世界足球壇的推崇和讚譽；到90年代後期退休，後來他轉當教練，被阿根廷國家隊委以重任，卻未能帶領球隊拿下世界盃，可說是最大遺憾。傳媒特別提得最多的，是他在1986年世界盃賽事中，憑「上帝之手」入球淘汰英格蘭一役，最後帶領阿根廷拿下世界盃；以及他在退出足球壇後，生活糜爛放縱，酗酒濫藥，身形變得像個大酒桶，健康極差，60歲去世，算是英年早逝。

香港傳媒很少提及馬納當拿的政治立場，他沒有明確的政治理論，卻是立場鮮明的拉丁美洲左翼運動的積極參與者。古巴已故領袖卡斯特羅、委內瑞拉已故領導人查韋斯，還有現任的馬杜羅，玻利維亞領袖莫拉萊斯等，全是他的好朋友，這些人是被美國政府恨之入骨，不停策劃要推翻的拉美政治領袖。他與卡斯特羅結下深厚情誼，左腿上紋有卡斯特羅頭像，右臂上則紋上已故拉丁美洲革命家，也是在阿根廷出生的哲古華拉頭像。他曾深受濫藥和肥胖困擾，生命危在旦夕，遂應卡斯特羅邀請，去古巴住了4年，治療好身體兼成功戒毒。這些左翼分子對拉丁美洲的社會不公，長期被美國資本控制剝削現象，深感不忿，時常組織群眾運動表達反美立場。2005年，阿根廷舉行美洲國家首腦會議，美國總統小布殊出席，馬納當拿帶領群眾進行反美示威，稱小布殊是「人形垃圾」（human garbage），馬納當拿也從此無法再拿到美國入境簽證。也是阿根廷出生，熱愛足球運動的羅馬教宗方濟各曾與馬納當拿幾次見面，他也表示沉痛哀悼。

上世紀80年代中國改革開放後，因電視台開始播放外國體育活動消息和一些重要球賽，馬納當拿曾成為不少內地足球迷的偶像。他曾來過中國4次，有率領球隊來華交流，也有接受體育用品公司贊助來作宣傳。在內地有未經證實傳說，是中國已故領導人鄧小平曾建議邀請馬納當拿參加中國足球比賽，以鼓勵青少年提高足球技術，可惜因他叫價太高，故此沒有談成。

一般球迷很難說清楚馬納當拿特質，蓋棺論定，他離不開這些標籤：出身窮人家庭、無心向學沒有文化、邊緣天主教徒、有足球天賦、球場領袖、超級巨星、左翼分子、反美、放蕩不羈。他是阿根廷的圖騰。