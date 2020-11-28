香港回歸23年，發展原地踏步，競爭力跌跌不休，唯有一樣東西「進步神速」，那就是凡事政治化，逢中必反，逢政府必反。周邊地區如新加坡、深圳以至澳門，都是專心一意謀發展，只有香港集中精神搞鬥爭，怎能不是愈做愈燶？

經過去年黑暴一役，香港所有深層次矛盾暴露無遺，淪落至此，教育失敗絕對難辭其咎，尤其是通識科被指為洗腦科，所謂不着重死記硬背，變成放任自流，任由黃師獨師自行演繹，將異端邪說灌輸給學生。現在那幾位知名小漢奸，如黃之鋒、羅冠聰、周庭之流，莫不聲稱他們的「政治啟蒙」正正來自通識科教師。這班教師大都仇中反共，對內地情況一知半解，一味抹黑，教出來的學生，個個淪為反中亂港的暴徒，黑暴後被捕的被捕，收監的收監，着草的着草，前途盡毀。

本港教育政策一向被批評為朝令夕改，通識科正是老懵董年代搞出來的怪胎，直到去年才覺今是而昨非，承認在任內推行通識科是錯誤和失敗。今日香港百廢不興，人心渙散，港府終於決定改革通識科，還煞有介事地「殺科式」改革，通識科將會改名，公開試評分精簡為合格或不合格；科目學習範圍及課時亦會在原來的基礎減半；不設獨立專題探究，新增內地考察及將通識科書本納入適用書目表等。

不問可知，教協又第一時間跳出來反對，批評港府將黑暴爆發歸咎於通識科，將通識科當成代罪羔羊，質疑未有徵詢持份者意見云云。

來說是非者，便是是非人。教協這麼反對，恰恰證明改革戳中黃師獨師的要害。說到底，殺科式改革仍不足夠，最重要是加強對師資和教材的監管，必須經過審議和考核，絕不能容許黃師獨師胡作非為。教協這個跳樑小丑毋須理會，再鬧下去倒不如徹底殺科，讓這班靠毒害學生生存的黃師獨師一嘗失業滋味。