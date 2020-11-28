唐宋古文八大家之一的曾鞏，當年參加科舉考試，試卷總評核人是他的老師歐陽修，旁人不知就裏，定然以為曾學士檢了個大便宜，老師一定會偏幫他。但歐陽修的態度恰恰相反，他讀到一份答卷文采斐然、說理透闢，本想評為第一名。

但歐陽修轉心一想，如此佳構該是出自高徒曾鞏之手，而考試為表公允，考官手中的試卷都沒寫上姓名，他為了避免徇私之嫌，便忍痛將該卷評為第二名。

到揭曉名字時，歐陽修才知道原來該卷不是出自曾鞏手筆，而是另一考生蘇軾的作品，此事使他一生引以為憾，覺得對不起蘇學士。

這個例子足以說明，有私人恩義的兩個人，彼此為了避嫌，一方想從另一方身上得到好處，反而更難。

美國總統特朗普連任敗選大抵已成定局，但他不依不饒，還想上訴至聯邦最高法院，以為可以有一線生機。目前，最高法院的9位大法官，6位與特朗普同屬保守派，其中好些還是由他委任的。不過，如果特朗普滿以為保守派的法官定然會偏幫自己，那可不一定。我大抵仍然相信美國法律的公正性，尤其是聯邦最高法院，重要的判決將永載史冊，影響到法官生前死後的名聲，他們等閒不敢造次。何況，京城大理寺的官老爺，恐怕也有近於歐陽修的個性，十分珍惜羽毛，為了顯示自己不偏私，有時甚至會做得有點矯情，特朗普將案件交到他們手上，效果可能適得其反。

如今美國民主黨的拜登接任總統，幾乎已是既定的事實，你試想想，假如保守派的法官，一致作出有利於特朗普的判決，不論判決是否有依據，瓜田李下，勢必難以服人，弄不好的，甚至會引起全國的暴動。因此，共和黨今番上訴，大多討不了好去，倒不如早早認栽，免得再丟人現眼。