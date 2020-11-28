林鄭份施政報告劣評如潮，根據一項民意調查，受訪者對施政報告嘅不滿意率達64%，評分僅得27.2分，創1999年有紀錄以來新低，給予報告0分嘅比率達42%，係錄得相關比率最高嘅一次。鬼咩！成份施政報告期票開到恍如仙女散花，又一味炒冷飯，你估市民真係抗疫疲勞到懵吓懵吓，唔知份施政報告有幾多水分咩！

好似中央支持今年年底全面落實早前經粵港澳大灣區建設領導小組原則上通過嘅24項政策措施，呢壇嘢去年已經公布，依家隔一年促進全面落實，仍然被列為訪京「七大成果」之首，你話係唔係雷聲大雨點小？

林鄭被翻舊帳，指佢2017年競選特首時，曾被對手形容佢將會係「撕裂2.0」，佢當然諸多狡辯，抬出撕裂主因，只要出現與中央及港府有關嘅事，譬如23條立法、國教風波、反修例風波等，部分人甚至認為香港可以獨立、自決、喺國際上尋求制裁香港，形容呢啲係撕裂嘅部分原因。

之後林鄭話鋒一轉，重申自己現在不會關注民望數字，批評有市民對佢作人身攻擊及妖魔化，但佢強調不會喺任期最後階段不作為。林鄭喺官場居要位太久，官到無求膽自大，已盡顯佢嘅高傲，孤芳自賞，剛愎自用。從歷史角度看，一個不注重民望嘅官員，一定不會是個好官！不關注民望，冇錯，幾瀟灑！然而不理百姓感受和批評，又如何明白「政之所興在順民心，政之所廢在逆民心」？林鄭以市民對佢人身攻擊及妖魔化輕輕帶過市民對佢施政無能嘅不滿，那種自以為是，你話佢嘅團隊有邊個夠膽會講真話，更遑論直諫！即使死諫，佢都唔會聽！唐太宗晚年諫議案件寥寥可數，正應了當年著名諫官魏徵所言：及至安樂，必懷寬怠矣！一個人在位久了，權力使人腐化，通常就忘記三省吾身；心中無民，有錯，都是人身攻擊及妖魔化！