日本及南韓是美國在遠東區最緊密戰友，自二次世界大戰後，美國強力扶掖日韓，令兩國在80年代後經濟政治影響力處於亞洲高位，美國亦長期在兩國駐軍，名義上是為協助兩國平穩施政，實質是監察和圍堵北京及平壤的擴張勢力。時移世易，日韓已有獨立政治及外交政策，要長期受美國支配的程度日漸減卻，再經過即將卸任總統的特朗普這幾年對兩國的洗禮，令日韓反思是遠親重還是近鄰好。

中國外長王毅在美國新舊總統過渡期間出訪日韓，很明顯是探視一下這兩個活在美國鼻息的友邦，對未來拜登總統上場後的思維。同時亦借助機會，謀求進一步發展中日韓關係，這個動作並不是趁火打劫，而是淡化美國對日韓的影響力，加強彼此經貿文化合作，用實際手段，增加中日韓多邊互惠合作，既符合日韓逐漸長大的獨立外交，更推進3國毗鄰經貿互動，況且，對日韓來說，跟北京打交道並沒有損失，在經濟發展合作，更能達致互利，何樂而不為。

對於日韓的大佬美國，要說中美不存在競爭就是天大笑話，但競爭是良性，有規有矩有章法的處理，任何持份者亦會有利。北京絕對相信拜登政府不會一下子推翻特朗普的中美交往策略，但預計能構建跟拜登政府的良性互動關係，所以王毅訪問日韓，就是為這個基礎摸底。

拜登最新任命的國務卿布林肯，是主張對華採取預防性外交政策，並不贊成中美脫鈎，推動合作是最好選擇。國安顧問沙利文是學者作風，鼓吹中美競爭不一定是為勝負，需要尋求兩國共存的穩定關係。這些任命已提醒日韓，未來應該採取更多的合作互動。日韓要自行與北京發展更大的經貿文化關係，並不損害兩國在美國原有的定位，更重要的，就是沒有特朗普的突然變身的中美關係下，日韓擴大與北京經貿往來，不會選擇錯誤。