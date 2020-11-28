一望無際、蔚藍色的天空，人們可以極目遠眺，萬里無雲，湖光山色，盡收眼底，從來都是人們心馳神往的理想境界，從來都是令人心情開朗、心境舒暢、心潮澎湃的美好天氣。君不聞，每年10月1日北京巡遊或閱兵大典，只要首都上空甫現「閱兵藍」的天色，人們的精神面貌和普天同慶的心情，便格外興奮。

林鄭行政長官別出心裁選了天藍色作為本屆政府第4份《施政報告》的封面色，賦予特別的含意，象徵黑雲已盡掃去，陰霾已雨過天青，東方紅日正噴薄而出，和煦陽光曬遍大地，萬物充滿復甦生機，人們不期然在臉上浮出希望的祈盼。林鄭行政長官展露的施政心迹，何嘗不是沉淪中香港的750萬早已飽受黑暴作人質、脅迫摧殘和疫情反覆折磨的無助無奈無計無望全港老百姓的心願呢？

《藍色多瑙河》是膾炙人口、名揚國際、跨越時空和民族文化語言的古典樂曲，跳動的音符構築了美妙、和平、友愛、優雅、開放、自由、和諧等等人類無盡的理想和願望。藍色不正是代表人類的追求和美妙夢想的境界嗎？藍色封面的《施政報告》，不就是香港的「字節跳動」嗎？（註：「字節跳動」是美國總統特朗普恨不得立即剷掉並除之而後快的競逐連任絆腳石。）

曾幾何時，人們已久違了嚴肅、莊重、認真、有禮、有序、平靜、尊重、理性、和平、守時、潔淨、自律、自尊、自重等等本是香港最高議事殿堂的立法會好傳統、好風範，已煙消雲散了多時！2012年開始禮崩樂壞，立法會淪落為垃圾會，禍延全香港，耳聞目染、毒化社會、荼毒學生、敗壞民風，影響極其惡劣。8年亂止，《報告》發表，才欣然重見藍天！

曾幾何時，《施政報告》淪落為「垃圾會」、「鬥地主」遊戲主角，抹黑代替了真相，謾罵代替了辯論，攻訐代替了說理，瘋狂上綱上線的文革式批鬥代替了理性擺事實講道理。更甚者立法會已墮落成為港獨分裂勢力背景的議員做秀的舞台，拉布已不在話下，武鬥代替了文攻，肢體衝撞代替了舌劍唇槍，文明的議事堂變了野蠻的鬥獸場。前行政長官險中黃毓民的水杯「彈」，前議員陳凱欣不幸中了垃圾議員的「臭氣彈」送院急救，去年林鄭的《施政報告》竟要被迫避亂避鬥避臭而經電子媒介在天空中發表。香港的政治藍天早已烏雲密布、雷電交加，還禍不單行遭遇到黑色暴亂和持續的疫情狂襲，香港已衰到貼地！好在天無絕人之路，正如《施政報告》所說，中央政府及時緊急出手為港訂立《港區國安法》力挽狂瀾，香港才有4個多月來的止暴制亂、回復安定的局面，林鄭行政長官才可以再次有2012年前到立法會發表《施政報告》的理性場面和應受尊重的政治尊嚴。終歸這個尊嚴也非個人，而屬代表整個政府。

「政」是眾人之事，「施」即做也。凡《施政報告》必反、必拉布、必投反對票，否則便是「保皇」，便是「擦鞋」，便是不民主。其實這些似是而非的論調或夢囈，都是斯德哥爾摩症候群的徵狀而已。