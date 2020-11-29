神州觀察：假貨工廠滿神州　大國崛起怎實現

中國是世界工廠、製造大國，同時也是造假大國。各地警方不時查出大型製假案件，遍地都是製假窩點，大發不義之財，再這樣下去，大國崛起何時能實現？

上海警方近日於福建莆田搗破一個製售假冒名牌運動鞋窩點，抓獲犯罪團夥成員15人，並繳獲超過16萬對冒牌運動鞋成品及半成品，涉案金額高達1.2億元。經查，該製假工廠開設於去年初，期間會根據網購平台銷售商或微商代購要求生產冒牌運動鞋，成本低至50元，銷售價亦不過正牌貨的2至5折，可說從生產方到銷售方都有不小的獲利空間，以致在各地形成多個銷售假鞋犯罪團夥，彼此賺得不亦樂乎。

說起福建莆田，人們總會想到臭名昭著的「莆田系醫院」，假醫生、假專家不知坑害了多少病人，然而莆田亦是如假包換的「假鞋之都」，這當然與其曾經的國際品牌鞋企業代工廠背景不無關係。只是在那波無可避免的節約勞動力成本、跨國鞋企紛紛遷離的現實之下，被拋棄的莆田人不是利用累積的技術經驗嘗試自主創新，而是走上了製造假鞋之路；過往與之有關的案件不勝枚舉，製假水平更是日見精進，以致一些專業檢測機構亦難辨真偽，不到你不服。

中國由一窮二白到今天躍為世界第二大經濟體，如果說抄襲製假是窮國發展為富國的必由之路，過去日本也經此一途，則今天中國已是富甲一方，繼續山寨式製假實在說不通。何況中國製售的假貨又豈止鞋類，名牌箱包、服飾、化妝品比比皆是，乃至傢俬電器、食品、餐飲品牌都被蜂擁山寨抄襲，甚至連科技巨擘馬雲都大言不慚指「假貨質量比真貨更好」，令人無言。

事實上，製假問題亦凸顯政府管治危機，譬如當局設立的3‧15打假日，就被網民譏笑為「一年365天，一天打假，其餘364天都在造假」，這種問題到底有沒有切實解決辦法？

無可否認，這些年中國創科企業有長足發展，許多創新技術、科技產品行銷世界，「中國智造」蔚然成風；但另一方面，低端山寨製假問題始終未能杜絕，知識產權始終得不到完善保障，甚至有外國正牌企業進入內地市場，反被內地冒牌企業控告侵權，還要獲判勝訴的事例不勝枚舉，以致西方國家往往對中國充滿歧視。

正如當局近日提出，要將科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，只是在這樣的社會氛圍下，如何確保達致目標？過往那種「站在巨人肩膀上做創新」的口號，不過是懶惰及自欺欺人的藉口，中國要實現真正的大國崛起，加強保護知識產權、嚴厲打假、堅持創新便是不二法門。