世界視線：伊核之父遭暗殺　戰爭陰霾撲面來

有「伊朗核計劃之父」之稱的伊朗科學家法赫里扎德，日前在首都德黑蘭遇刺身亡，事件發生在美國總統交接的敏感時期，比年初伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼被美軍擊殺，形勢更為緊張。

暗殺事件發生後，伊朗當局發表聲明，將矛頭指向美國和以色列，最高領袖哈梅內伊已表示，會就法赫里扎德遇刺展開報復；哈梅內伊的軍事顧問、將參與明年大選的赫甘在社交媒體發文，指摘猶太復國主義者在他們的盟友（指特朗普）政治生涯最後階段，企圖加強對伊朗施壓並引發全面戰爭。

儘管白宮方面暫未有正面回應，但早前報道指，特朗普有意在離開白宮前對德黑蘭動武。另一方面，以色列總理內塔尼亞胡曾在2018年的一場記者會上，點名法赫里扎德，呼籲人們要「記住這個名字」。以色列情報部門「摩薩德」近年來對伊朗核科學家實施一系列定點清除行動，更是公開的秘密。

不管美國在此事上擔當了甚麼角色，以色列方面將美國人「綁上戰車」，卻符合內塔尼亞胡和特朗普的政治利益。拜登曾承諾，如果伊朗重新遵守核協議相關規定，華府也將重返2015年的協議。伊朗外長扎里亦表示，如果美方信守承諾，將同意在聯合國安理會常任理事國加德國的「5+1框架」下，進行對話。眼看美、伊雙方出現和解的苗頭，內塔尼亞胡自然想在特朗普剩餘任期內挑起事端，一旦美、伊兩國動起手來，兩國國內主張和談的溫和派自然更沒有立足之地，多邊談判解決伊核之路勢將重新被堵上。

站在特朗普的角度，打擊伊朗、把局面搞亂，也是為拜登政府添亂的其中一個辦法。今年1月美軍擊殺蘇萊曼尼，引發伊朗在伊拉克首都巴格達以飛彈襲擊美軍作報復。當時特氏強調空襲沒有為美軍帶來重大傷亡，甚至在美軍無人機被伊朗擊落後，仍能隱忍不發，很大程度是因為擔心影響選情，如今特氏再無後顧之憂，衝突或將一發不可收拾。而更令人擔心的是，特氏可以在伊朗攪局，難保不會在南海或台海挑事，北京對此作好了準備嗎？