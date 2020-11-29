功夫茶：樓上吧掃極唔死　保護傘護駕有功

要豐收年年，就要年年向前；一分耕耘，有一分金錢，兩分耕耘，就分多幾千！功夫茶並非教大家乜嘢人生哲理，砥礪前行，就有所收穫，而係講緊罪惡溫床樓上吧！警方經常「犁庭掃穴」大搞反罪惡行動，但因乜解究樓上吧如野火燒不盡，春風吹又生呢？

嗱，前晚油尖警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，以代號「犁庭掃穴」嘅反罪惡行動，突擊搜查尖沙咀漆咸道南一單位，搗破一間懷疑無牌樓上吧。行動中，拘捕男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，另外亦有3名酒客被捕。據悉，被搗破嘅無牌樓上吧由黑幫和勝和操控，經營一年左右，已經係第3度被搗破，證明冚完又開，無法無天！

喂，油尖旺一帶嘅所謂「樓上吧」，其實都係掛羊頭賣狗肉嘅「毒吧」，通常由黑幫操控，警方檢獲幾千銀嘅啤酒只係小兒科，真正「主菜」係販賣毒品，乜嘢潮流毒品都不缺，可卡因、冰毒、大麻、搖頭丸、K仔，甚至迷姦水都有！黑幫甚至利用毒品「養雀仔」毒害和操縱青少年。早前警方喺尖沙咀山林道曾破獲無牌樓上吧並檢獲毒品，而旺角更有樓上吧發生強姦未成年女童案，你話啦，樓上吧唔係罪惡溫床，唔通係開心樂園咩？

阿哥，樓上吧嘅存在，根本百害無一利！其藏污納垢有目共睹，黑幫在此操控毒品「出貨」，利潤驚人，早已成為黑惡勢力嘅主要經濟來源。有論者指出，目前警方冚嘅樓上吧，遭打擊嘅多係黑幫外圍人員，幕後操縱嘅「大鱷」卻安然喺深水區游弋，整個組織仍在運作，對社會治安構成莫大威脅！小市民𢱑爆頭，點解樓上吧掃極唔死，所謂「犁庭掃穴」唔通只係掃到幾隻白兔仔，連野豬都冇隻？否則點解有部分樓上吧甚至獲酒牌局名正言順發牌，如果話黑幫冇保護傘包庇，3歲小童都未必會信喇！今次被掃嘅樓上吧，已經3度被搗破，問題喺邊呢？

問題好明顯係政府除惡未能務盡！社會嘅聲音都建議酒牌局應該從嚴處理，明知樓上吧一般喺商住樓宇內經營，消防設備差，人流複雜，嚴重影響住客安危，是以不應該向樓上吧發牌，長遠更應取消樓上吧發牌制度，從根源上遏止罪惡滋生！仲有吖，喺疫情嚴峻下，曾有酒吧違反禁令，但負責人都係判囚7日咁大把，不痛不癢！禁而不止，則刑罰侮，樓上吧掃極都有，知點解喇！

治亂世用重典，幾時都啱聽啱用！好似今次嘅黑幫樓上吧，竟然可以無限「翻生」，你話冇景轟搵鬼信咯！要掃就要掃到佢冚家富貴，將背後嘅警黑保護傘連根拔起，否則再多嘅「犁庭掃穴」都係有姿勢冇實際！