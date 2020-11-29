正論：食署蛇王蔚成風　鼠患疫症停不了

香港深受第4波疫情困擾，同時鼠患愈演愈烈，新冠肺炎與大鼠戊肝夾擊，堪稱四面楚歌。然而值此危急存亡之際，負責全港環境衞生工作的食環署，不但沒有打醒精神做好份工，反而繼續尸位素餐，胡混度日。早前才被申訴專員公署怒轟監管外判清潔承辦商不力，依然沒有知恥近乎勇，本報又揭發該署的外判防治蟲鼠組肆無忌憚蛇王吞泡，甚至在開工期間打牌，令人嘩然。

本港累計已有15宗大鼠戊肝傳人個案，冠絕全球；而新冠疫情仍未見頂，昨日又新增84宗個案，大部分為本地感染，當中跳舞群組再添48宗，累計逾400宗確診個案與此相關。種種數據表明，香港正處於生死存亡時刻，要是疫情繼續失控，大鼠戊肝又纏綿不斷，加上冬季流感及上呼吸道感染數病拍門，後果不堪設想。很可惜，小學生都懂得的道理，偏偏食環署詐作不知，依然沒有加緊做好環境清潔和控疫工作，反而放任外判承辦商胡天胡帝，簡直豈有此理。

本報追蹤西貢一隊5人外判防治蟲鼠組逾月，蛇王實錄令人瞠目結舌，該組人員每天主要工作不是防治蟲鼠，而是吹水、睡覺、煲煙、食飯和打牌。每朝8時，他們由西貢鄧肇堅運動場上車出發，不是直駛工作地點，而是先駛往南邊圍一個公廁對出空地的涼亭「打躉」和吹水，即使收到開工指令，工作僅一至兩小時即告折返，更多時候整個上午都不工作，不是大聲聊天，就是吸煙玩手機，再不然索性躺在石櫈上呼呼大睡。及至中午開飯時間，當中的女組員即席在涼亭以氣體爐煮食，大快朵頤，好不過癮。其中一日，他們午後到蠔涌滅蚊，但工作僅半小時便收隊；最令人側目的是，某個下午他們全隊人駕車直駛大藍湖路一間隱世石屋攻打四方城。據村民透露，該石屋原本已經丟空，雜草叢生，直到早前突然被人移除雜草，更為石屋裝設冷氣機，自此不時傳來打麻雀聲音。

正如議員指出，今時今日失業率高企，搵食艱難，有工開應要珍惜；加上香港正值抗疫艱難時期，食環署外判工人理應盡心盡力做好清潔，維護市民健康，惟現在竟然「有組織、有預謀地蛇王」，情節嚴重，絕對不能姑息。尤其是西貢區鼠患指數急劇惡化，去年下半年達3.6，為上半年數據的4倍，益發證明原因恰恰來自人員滅鼠不力，躲懶成風，食環署不監不管，放任自流，絕對難辭其咎。

無獨有偶，申訴署上月公布主動調查結果，揭開食環署敷衍塞責的冰山一角。例如部分外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分，一樣成功中標；就算有外判承辦商服務失責，亦只會獲發「失責通知書」，被扣減不足合約金額0.1%的服務月費作為懲罰，不痛不癢；更有甚者，食環署自去年4月起批出14份合約，當中竟有高達四成三、即6份合約中標者的過往服務表現「捧蛋」，難怪有關注團體質疑當中涉及官商勾結。此外，食環署對外判商疏於巡查，即使接獲市民對街道不潔的投訴有增無減，亦未有善用數字，制訂相關熱點名單及跟進指引，導致衞生情況烏煙瘴氣。上樑不正下樑歪，署方不務正業，得過且過，外判商自然也是懶懶閒，蛇王當食生菜了。

當然，食環署的外判制度以價低者得為最大準則，亦是令蛇王蔚然成風的原因。所謂一分錢一分貨，外判商質素良莠不齊，泥沙俱下，在「平鬥平」的惡性循環下，外判清潔工更是最無議價能力的一群，工會認為有工人以蛇王來報復工資低，顯然不是不可能。但不管怎麼說，食得鹹魚抵得渴，工資高低都不是蛇王吞泡的藉口。而食環署在申訴署主動批評後，仍然不改監管塞責的作風，更見官僚完全沒有羞恥之心，也是本港鼠患和疫症齊發的罪魁禍首。

說到底，香港許多問題，其實都是源自官僚冇心冇肺冇靈魂，從來沒有將香港當成自己的家，沒有真心為民服務，為官不過貪圖高薪厚祿，致使大事做不成，小事做不好，連滅鼠滅了這麼多年，依然愈滅愈有。由此可見，香港想要脫胎換骨走出困局，首務是改革官僚制度，將瘀血清除，否則別說疫症鼠患治不了，特區病入膏肓，更是欲救無從。