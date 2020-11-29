香江反對派和走狗漢奸在勾結外國、反中亂港時，最喜歡打出「普世價值」的旗號，甚麼「民主」呀，「自由」呀，「人權」呀，好像這些「普世價值」可令他們損害國家、民族和香港利益的惡行「天經地義」似的。故他們張牙舞爪，氣燄囂張，以「時代英雄」、「勇猛鬥士」自命。而當他們的行徑遭到回擊時，就大喊大叫「普世價值」被「極權」、「專制」、「暴政」殘酷迫害了呀。於是，跑到美國和西方「哭秦庭」，要求「國際支援」，「制裁中國」。

壹傳媒黎智英乾脆說個明白，他們以「捍衞普世價值」在「香港的抗爭」是「為美國而戰」。此說法一是表明黎智英很是明白老美鼓吹的「普世價值」目的何在。二是又生怕老美對他們的漢奸所為支持不夠，要再表忠心。

三是在老美政要多番接見之後，黎智英有些膨脹要向山姆大叔「曉之以利害」，要用「利益」綑綁老美，獲得支持。四是他們很「心虛」，擔心老美用完即棄。

然而，山姆大叔閱歷豐富，何等狡詐，百多年來在全世界各地見慣和擺弄過無數類似黎智英這樣的出賣國家民族利益、「為美國而戰」、也是為自己圖利的各式走狗奸佞。然黎智英之流的表現和作用小兒科也，他們現在官司纏身，搗亂破壞空間被大大壓縮，國家法律利劍高懸，民間社會憎惡走狗漢奸群情高漲，黎智英之流要「為美國而戰」已作為極小，價值極微矣！

只是，老美也不會將其立刻棄之。這段時間，黎智英屢獲保釋，還能在社會走動，還能在「國際連線」，大放厥詞。老美方面自然也會有些過氣政客和他「頻聊」，一方面「安慰」他，一方面「考驗」他，看看這傢伙「為美國而戰」的意志是否動搖，黎智英則「不負所望」也。

然而，前一陣子在美國大選中看走了眼，對他有「知遇之恩」的特朗普要「淚辭白宮」，儘管黎智英已趕着猛擦拜登的鞋，希圖改換門庭，但後事如何，尚未可知，估計不妙也。