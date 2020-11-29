實在很難想像，在號稱法治社會的香港，一個多案在身的疑犯幾乎天天在社交平台發表煽動言論，公然挑戰法律，而執法和司法當局竟視若無睹，真可謂咄咄怪事。這個疑犯就是4案6罪纏身的壹傳媒黎智英，他不僅氣燄囂張大放厥詞，而且自認勾結外部勢力，更疑企圖妨礙司法公正，指中央政府想改變或控制香港法律制度，準備將香港法律完全「掃平」，變成大陸的人治方法。這番言論分明是向司法施壓，有影響審訊及裁決之嫌，為何當局聽之任之？法律尊嚴何存？司法公正何在？

禁而不止，則刑罰侮。黎智英多案在身卻輕易獲得保釋，本已不可思議，而他在受審前公然對司法制度指指點點，更令人瞠目結舌。中央排除萬難制訂《港區國安法》，主要就是針對勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪行，沒想到有人不但沒有收斂，反而更加狂妄，簡直視法律如無物。很明顯，他之所以有恃無恐，皆因有外部勢力撐腰，有司法充當保護傘。

近年中央對港政策無疑比過去強硬，採取一些撥亂反正措施，唯獨對洋奴走狗依然投鼠忌器，可見中央還是無法完全排除懼外心魔。實際上，任何國家都不會容許國家主權安全受到威脅和挑戰，尤其是美國，如果有人公開叫喊為中國而戰，當地情報部門必定立即找上門，吃不了兜着走。而黎智英不僅在香港叫囂為美國而戰，更公然勾搭美國政客和軍界人士，至今依然逍遙法外，這不是咄咄怪事？他涉嫌違反國安法被捕已逾3個月，律政司依然沒有任何動作，這又該如何解釋？

說到底，香港是中國特別行政區，而不是外國殖民地，既然中央要落實全面管治權，就必須端正主人家態度，該出手就出手。當務之急是督促港府切實執行國安法，打掉洋奴走狗的囂張氣燄，洋人說三道四也好，指手畫腳也罷，統統不必理會。