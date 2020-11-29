即將踏入12月，將近年尾，一本全球知名的英語詞典以往都在這個時間選出一個年度代表字來代表今年重點，但回顧今年2020，全世界注意力幾乎都是集中對抗新冠肺炎疫情，這本詞典表示，沒有單一個英語詞彙可以總結這一年，因而從缺。

雖然找不到年度代表字，但英語許多與新冠肺炎相關的詞彙，變成常用語及語言核心的一部分。例如「社區傳播」及「冠狀病毒」等專業科學名詞。全球同聲一哭，這兩個詞語亦是香港常用，而且還有其他更熱門的新詞彙。

香港人年頭開始認識何謂「檢疫隔離」，試問有誰經歷過旅行開始或完結都要坐疫監10多天，生人勿近？不少人陽奉陰違，偷偷溜出去食碗麵，又或者暗地與親友接觸，造成播毒危機。還有「社交距離」，以往甚少出現在傳媒或政府公文，但因為禁聚令頒布而廣泛使用，原因是希望民眾即使出外，在公眾場合要保持距離以免互相播疫，並以1.5米作為常用標準，從而衍生宴會上限人數以及食肆限桌令等等措施，令到市民日常生活大受困擾，但最荒謬是跳舞這樣密切手腳肌膚接觸卻公然聚眾大開派對而未禁止，因而爆出超過400人播毒群組。

另外一個詞彙是聞所未聞的「旅遊氣泡」，意思是將一些疫情受控的國家連結成「氣泡」，有限制地互相開放出入境，氣泡內的旅客不用檢疫隔離，本意是讓彼此市民安心出行，是恢復經濟第一步，但是「氣泡」這詞十分不吉利，好像一戳即破，果然港府多月來與外地商討，只得新加坡首肯，可是協議實行前夕，本港疫情大爆發，導致需要押後兩周，旅遊希望頓成泡沫，「唔怕生壞命，最怕改壞名」。

今年特區字典出現的詞彙都帶給人煩惱，找不到甚麼好事或正面意思，希望明年不會爆出更「攞命」的字詞吧！