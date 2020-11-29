特首在2020施政報告，提及與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區，以及位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處一河兩岸的一區兩園。另外她又表示支持新皇崗口岸採用一地兩檢，希望釋放香港口岸超過20公頃土地作發展用途。嚴格來說這兩個項目並無新意，可看成是原來整體新界東北發展計劃的一部分。1998年董建華任特首，開展《新界東北規劃及發展研究》本來選定古洞北、粉嶺北及坪輋／打鼓嶺為新發展區，後因「八萬五計劃」失敗而擱置，至2007年曾蔭權登場後，《香港2030：規劃遠景與策略》研究重新檢討新界新發展區的需求，並建議恢復進行新界東北新發展區建設，以應付長遠房屋需求及提供更多就業機會。當年林鄭任發展局局長，應有份參與計劃。

昔日討論內容之一，是中、港邊境禁區土地，是否可以重新規劃，以供發展？結果要等到2016年才把邊境禁區重劃敲定。中、港的邊境禁區是指設於香港新界北的邊境禁區，包括北區的沙頭角市及鄉郊、羅湖、文錦渡、部分打鼓嶺地區及元朗區落馬洲及支線範圍。範圍最廣時期達約2,800公頃，至2016年縮減至約400公頃，不少沙頭角周邊村落、打鼓嶺周邊村落、馬草壟一帶、沙嶺一帶以及新田部分地區被釋出禁區。

部分土地重劃釋出禁區，並不表示可以發展，因需要道路連接，水電接駁等三通一平基建項目先行。現今這些問題算已初步解決，隨着香園圍／蓮塘口岸開通，坪輋／打鼓嶺地區已有由粉嶺公路直達香園圍管制站的連接道路，名為香園圍公路，包括：龍山隧道和長山隧道等路段，從香園圍到大埔九龍坑只需9分鐘車程，比以前經粉嶺市中心繞沙頭角公路的30至45分鐘省時很多，相信坪輋／打鼓嶺地區發展在即。至於連接古洞北的部分道路，相信還在建設中。現今大欖隧道已可經新界環迴公路直通皇崗口岸，應也是日後古洞北的主要連接道路。如果囗岸遷去深圳一邊，實行一地兩檢，原香港口岸釋放出來的土地可以立即發展。

至於落馬洲河套區深港科技創新合作區的香港園區，則需另建公路接駁。這片土地距離原來的皇崗口岸不遠，要建公路加上水電連接並非很大工程，卻因特區政府官僚制度和思維，拖了差不多20年才見落實。現今深圳高科技工業已進入起飛階段，落馬洲河套區還在規劃，步伐不同，效果各異。這點正好反映深港兩地行事方法差異之處，也解釋了如果香港不思改變，照舊拖沓下去，深圳發展隨時超越香港，成為大灣區的龍頭。