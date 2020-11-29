都說醫管局和黑醫護沆瀣一氣，黃到入骨，否則不可能一直拖延處罰罷工醫護。果不其然，搞完一輪大龍鳳，又是發警告信，又是聘請法律顧問研究追討後，最終決定象徵式扣幾日薪金，不作追究。在抗疫要緊關頭棄病人於不顧，不務正業「罷工救港」，一班掛白袍賣黑心的垃圾醫護，過了海就是神仙。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞向員工發信，決定向經核實曾於2月3日至7日期間「缺勤」的員工，收回已支付的相關工資，局方不會就此作出其他人力資源方面的跟進，意即放生。扣5日工資換回高薪厚職，繼續吃官餉反政府，動輒拿病人當成政治籌碼謀私利，香港黑醫護可說是全球醫護之恥，也多得醫管局助紂為虐所賜。試想想，若有警員在當值期間「失更」，即使不被法辦也必被革職，有可能只扣幾日人工了事嗎？

如此輕鬆過關，你道黑醫護會吸取教訓，昨非今是嗎？當然不會！他們不但沒有見好就收，反而批評局方製造白色恐怖，「員工與第4波疫情奮鬥之際擺下馬威」，直斥一早封關便無事，反映黑醫護直到今日仍然恬不知恥。慈母多敗兒，敢肯定黑醫護日後只會變本加厲，將政治帶入醫院勢必常態化。

真替那些在黑醫護罷工期間，失去做手術或覆診機會的病人不值，甚至有病人疑欠缺醫護照顧致病情惡化，或在院內跌倒慘死。病人性命在醫管局和黑醫護眼中毫不值錢，黑醫護固然只有政治，只有反中亂港，醫管局同樣不以病人福祉為依歸，暗裏認同「罷工救港」歪理。當專業不再專業，香港還剩下甚麼，不問可知。

說到底，醫管局高層乃港府委任，到底是港府有眼無珠，所託非人，還是廢官自己也是黃到入骨一擔擔，市民心中有數。中央強調全面管治權，既然如此，醫護界同樣需要全面改革換血，豈容反中亂港者繼續攞病人條命較飛，豈容廢官陽奉陰違！