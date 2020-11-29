《妙法蓮華經》中有這樣一個寓言，一個人到了親友家，喝得大醉，親友有要事外出，不暇照顧，乃在其衣服裏縫入一顆寶珠，以便他隨時換取物資，使生活不虞匱乏。怎奈醉漢醒後渾然不覺，以為自己依然窮困，到處打工，費了好大勁才能勉強維持生計。

後來此君再與親友碰頭，親友告訴他早已將價值連城的明珠相贈，並即時指出所藏的位置。那人由是慨嘆，因為身上的好東西得來太易，反倒忽視了，徒然走了許多冤枉路。經中故事的原意，是想說明佛陀視天下眾生如親如友，將無上甚深的法門慨然相贈，眾生依此修行，即可離苦得樂，奈何世人大多如醉如癡，徒有好物卻懵然不知，平白在折騰。

上述道理套用在中央與香港的關係也十分適合，阿爺不能說是富甲天下，但他寧可省自己，也不省子孫，對香港一切合理要求，近乎是有求必應。可惜，很多香港人猶如醉漢，身上懷有摩尼寶珠而不自知，即使知道，也不懂珍惜。

菲律賓總統杜特爾特說過，如果菲國可以成為中國一個省，人民的日子就好過了。杜特爾特渴望能得到寶珠，卻苦無機緣，香港已獲贈巨珠，很多人反而以恩作仇，你道是何其諷刺！

2019年與2020年的日子俱不平靜，香港險些兒有覆舟之險。2019年的反修例風波，幾乎把維港兩岸掀翻了。新加坡總理李顯龍坦言，此事若然在獅城發生，該國早已傾覆，香港無恙，全仗背靠祖國。

2020年，全球爆發新冠肺炎疫情，死者、病者纍纍，就連意大利也要越洋向中國呼救。但香港不必，內地的醫療物資源源供應，要全民檢測、要建方艙醫院，中央都出錢出力，慷慨相助。港人應該反躬自省，咱們是否身在福中不知福呢？