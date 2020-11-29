輕視民望嘅不會是好官！被外界炮轟為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，其民望由上任至今，每次唔使問阿貴，必定「墊司底」！日前有機構發表民意調查結果，當中市民對鄭若驊嘅評分為20.4分，係3位司長中排名最低。

講真，一個問責高官，長期民望食泥，好應該自我檢討，反省吓自己是否「德不稱位，能不稱官」？如果冇咁大個頭，係都要戴咁大頂帽，或冇咁大個屁股，死都要坐咁大張櫈，盞異相兼礙眼！智者不為也。有學者就指佢檢控黑暴進展慢，應速速檢控嘅就歎慢板，完全無視遲來的檢控有違正義；此外對法律嘅解說工作不足，對下屬監管力有不逮，檢控又經常出現甩轆事件，譬如寫錯聆訊日期、檢控書寫錯被告名字等，小學雞到令人失笑，應該退位讓賢，咪阻住地球轉喇！

提起做官無能，諗起一則官場笑話：清朝大臣穆彰阿恭維另一位重臣曹振鏞，佢話：老師德高望重，京師誰人不知？聲名如師者，怕空前絕後矣！學生正欲求教為官之道！曹振鏞大笑：話你知無妨，此亦無他，唯多磕頭，少說話而已！

對於民望，林鄭瀟灑到極，就話一於少理，並認為係人身攻擊及對佢妖魔化！相信佢肯定不會反躬自省是否有做得不足之處，香港近年不斷沉淪，很大原因死於在上者嘅狂傲！而司底驊民望低殘，食泥已經食到冇晒感覺，恍如入鮑魚之肆，久而不聞其臭，亦與之化矣！

古人為官之道，唯多磕頭，少說話！雖有戲謔成分，少說話倒也有一定至理，皆因講多錯多，甚至以言入罪而招致殺頭之禍！如今特區高官，則係少做少錯，怠政成風，司底驊對自己民望低殘肯定全不上心，否則長期被嘲為霸住毛坑不拉矢，上台就醜聞纏身至今未嘗稍歇，如此依然自我感覺良好，完全冇退下來嘅意思，面皮之厚，當真利箭也難穿！果然好武功！