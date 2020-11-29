特朗普政府經過半年通報，日前由國家安全顧問奧布賴恩在社交網絡宣布，美國已經不再是《開放天空條約》成員國。這是美國繼退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、《巴黎氣候協定》及不按時間跟俄羅斯商討限制核武協定後，最危險的退出決定。或許這是特氏個人喜好，但後果的嚴重程度，比起退出上面任何一個組織厲害，因為失去了在締約國相互按規定對彼此領土實施非武裝的空中偵察權利。

俄羅斯已提醒美國退出《開放天空條約》，除了損害歐洲安全外，更不利美國自身及北約盟友安全。《開放天空條約》在1992年簽署，2002年起生效。條約參與國可按規定在彼此領土展開非武裝空中偵察，是冷戰結束後建立最重要的信任，提升各國透明度和降低衝突風險。俄羅斯和大多北約國家亦簽署為成員。

特朗普退出《開放天空條約》的原因是單方面指摘俄羅斯違約，這個指控及決定，令美國在北約的盟友感到失望及不滿，因美國的退出會影響到有利於監督軍備控制和維護世界和平穩定。歐盟發表聲明對美國退出決定感到遺憾，條約對建立信任和安全至關重要，另歐洲10國亦發表聯合聲明，表明繼續執行《開放天空條約》，顯示北約會跟俄羅斯維持合作。

美國今次決定同樣被形容是單邊主義及大美國主義作祟，仍然認為單以美國的軍力可以抗拒俄羅斯陣營，置北約盟友於不顧，再次引發北約與美國的關係破裂，損害未來的合作，已是一個新危機。更甚的是，美國失去對俄羅斯陣營國家領土執行非武裝的空中偵察權利，單靠北約的偵察能否獲得最透明的了解，俄羅斯在軍備上如何加大發展，美國即使獲得情報，亦會是延後的消息，要應對也會有所延誤。加上特氏不再跟俄羅斯討論限制核武留下惡果，引發美俄重新啟動新一輪軍備競賽，世界穩定的局勢，將面對新的挑戰。