施政報告其中一個亮點，就是對近年來備受爭議的高中課程中的通識科進行改革，削減一半課時和內容，考試只評合格或不合格，減輕學習和考核壓力，同時增加內地考察交流，讓學生親身認識國情和國家發展。而改革後會重視培養學生正面價值觀、積極態度及國民身份認同，學習國家發展、《憲法》、《基本法》，未來會設適用書目表，以減少在教材方面爭議。

香港深層次矛盾，既有社會因素和政府施政問題，也有外部政治勢力介入挑撥。但在2019年反修例暴亂中，不少人選擇相信奇談怪論，甚至毫無事實根據的謊言，以及站在敵對國家角度來攻擊祖國，相信外國制裁香港和祖國對自己有利，支持所謂攬炒的反社會策略。這些事說明香港一部分人的人生觀、世界觀和價值觀出現問題，用錯誤方法了解世界，從而得出扭曲的認知和作出錯誤選擇，社會亦為此付上沉重代價。

其中一個問題根源：香港沒有完成去殖化進程，窒礙港人建構國民身份。由於當年97回歸是完全和平的過程，政府只是換國旗和區旗，香港很多殖民地的東西不論好壞也保留下來，對殖民主義也沒有足夠批判。不少人的立場也沒有完全轉過來，腦袋中仍殘留着前朝思維，至少對國家事物，多少存在一些心魔。近日政務司司長張建宗接受訪問時，當主持問到是否要教授現任國家領導人思想，張建宗說學生必須了解中國正在發生的事，但並非要討論個人思想，亦不是討論意識形態或洗腦。簡單的問題，張司長就對號入座跌入所謂的洗腦論中，希望學生認識祖國，卻在核心內容自我設限，這是筆者所謂的心魔。

當局要求學生學習憲法，卻不知道國家領導人提出的新時代社會主義思想已於2018年寫進憲法序言部分，成為中國特色社會主義理論體系的一部分，這是為無知。而出現這種心魔和無知，就是因前朝教育體制下，社會主義是壞東西，所以到今日，連高官也對這領域充滿忌諱。希望學生了解祖國，卻不了解國家意識形態。香港實行資本主義制度，我們也習慣這種生活方式，香港意識形態與內地存在差異，但正因這種差異，香港學生也就更需了解中國特色社會主義基本內容，從而理解國家施行政策原委，到香港發展融合到祖國藍圖的規劃，從融合過程中發現機遇，否則愈不敢討論意識形態，就愈會因誤解而陌生，造成更多意識形態矛盾。

通識教育核心是明辨慎思，前提要有堅實知識基礎，然後運用正確思考方法和分析工具來處理問題，而不是按立場隨便剪裁事實。而對史實和史觀的無知，也造就歷史虛無主義的一代，例如認識鴉片戰爭，也是建構國民身份關鍵，為方便學生學習這段歷史，筆者倡議設立林則徐紀念公園，除了緬懷民族英雄歷史外，園內亦設有鴉片戰爭專題展館，以豐富多元學習體驗，從國恥教育到國民教育，令學生了解中國從清代中葉起落後就要捱打的歷史教訓，淪為半殖民半封建社會，到探索發憤自強的百多年歷程，建構國民身份命運共同體概念，以培養學生對國家和社會的責任感。