功夫茶：房策失敗難上樓　堅拒撤辣冇得救

蜀道難，難於上青天。今時今日，呢句話來到香港，變了上樓難，難於上青天，入青山更易。本來輪候公屋時間預3年，依家3年又3年，恐怕要等5年幾，基層一家幾口屈喺劏房，炎炎夏日，變咗成吉思汗打仔，大汗揼細汗，真係人都癲，唔怪得香港地倫常慘案特別多。

新鮮出爐嘅施政報告話搵到330公頃土地，未來10年可以興建31.6萬個公營單位，但被人踢爆舊計劃當新發展，有「篤數」成分。運房局局長陳帆尋日仲死撐話相關建屋數字可靠及實在，但同時又認現時5.6年嘅公屋平均輪候時間，要5年後才會大改善。呢啲咪官字兩個口，而且仲係得把口，口惠而實不至，5年！叫阿陳局長喺37度高溫瞓冇窗嘅劏房5個鐘都未必頂得住，或者陳局長天賦異稟，冇乜頭髮，排汗會快啲，冇咁辛苦啦！

議員同埋關注團體都鬧政府要5年先可以縮短公屋輪候期，係唔可以接受，政府嘅建屋計劃估算實在太過樂觀，而且又係「遠水不能救近火」。本來應該急市民所急，搵最快方法紓解民困，香港啲高官就偏偏鍾意諗啲冇雷公咁遠嘅花招，忽視眼前救命良方。就好似成日話要救市，本報及各界連番忠告，撤除樓市辣招多重印花稅，係最快手又最低消費，簡直係快靚正方法，但政府聽啲唔聽啲，新一份施政報告只係工商舖撤辣，但住宅物業仍然畀辣招綁死，高官大打官腔，話現階段不具備放寬住宅物業市場需求管理措施嘅空間，政府會密切留意市場，亦唔會訂出硬指標或時限喎！

政府高官思維真係正常人難以理解，依家未係時候，咁請問幾時先係時候？係咪等到好似97金融風暴後，大把業主變負資產，輪流「BBQ」，唔係燒烤，而係燒炭，今次暴疫夾擊，經濟展望分分鐘差過97或金融海嘯，樓價隨時骨牌式下跌，遲早都需要撤辣，點解唔趁早做，唔通唔見棺材唔流眼淚，要死人「冧樓」先做嘢？

政府話新一波疫情迅速地在社區擴散，店舖經營倍添困難，商用物業市場明顯下調，現時係撤辣嘅合適時機，如果呢個係理由，同樣都適用喺住宅物業啦，呢個時勢，現金係王道，好多人生意需要現金周轉，想套現放舖唔係咁易，反而住宅物業始終都有需求，但係額外印花稅令好多業主「想走都走唔到」，咁樣先至係樓價一直高企嘅原因。物以罕為貴，冇新盤流通梗係會令現有樓盤奇貨可居，樓價又點會跌？無論公私樓都搞到一鑊泡，原來除了旅遊氣泡一篤即穿，仲有房屋氣泡都係就快爆，政府仲唔出手，就真係冇得救喇！