神州觀察：租房中介瀕爆煲　新興模式無王管

內地租房中介機構、長租公寓平台營運商「蛋殼公寓」近期懷疑陷入債務危機，各地接連發生租戶、房東及受僱員工維權討債事件，湖北武漢市日前再有數百人聚集在市政府門外抗議；租客與房東之間亦因此屢起衝突，網上有人投訴遭房東斷水斷電逼走，上海則有租客激動持刀指嚇房東。對此內地官媒發文稱，相關問題已經像一頭闖入房間的「灰犀牛」橫衝直撞，社會危害極大，當局是時候「該好好管管」。

說白了，這又是一起違背經濟規律辦事導致的災難，問題主要出在其運行模式。「蛋殼公寓」先與房東簽約取得房源，再經裝修改造後加價出租賺取差價，並按月付租予房東，卻以減免租押等方式誘使租客簽下為期一年至數年的「租房貸」，涉額至少數萬元。表面上租客仍可按月還貸或繳付房租，貓膩則在於，公寓方可從放貸金融機構一次過拿走租客所有貸款額，繼續用於擴張市場，搶佔房源；理論上，這種運營方式可讓公寓方無限獲利，卻也無法避免資金鏈斷裂帶來的極大風險，一旦爆破，勢令多方蒙受損失，當中尤以租客為甚。

這種模式不無空手套白狼意味，很容易讓人聯想到臭名昭著的「龐氏騙局」，本質上仍是在玩「拆東牆補西牆」把戲；乃至一些中介機構為了更高市佔率，不惜以高價覓得房源，卻仍以低價放租，勢必造成巨大虧空，惟有繼續將盤面做大，騙取更多租客加入，亦即「拉人頭」填窟窿，但這無疑是飲鴆止渴，現金流遲早要出問題，直至最終爆煲，讓租客無家可歸之餘，更要背負一身債。類似「蛋殼公寓」這樣的租房中介還有很多家，相關問題至少在兩年前就已陸續出現，早已給各地房東和租客留下「一地雞毛」。

年初突發的新冠疫情令求租方市場趨於疲軟，無疑成為「蛋殼公寓」難以為繼的重要因素，對方此前雖表示過不會跑路，但沒人知道他們還能拿出甚麽有力籌碼來支撐這一承諾。由此亦讓人想起近期出事的北京「優勝教育」，兩者的運作模式可謂如出一轍，瘋狂擴張的背後，皆是一次次以犧牲客戶利益為代價，要麽是為換取更多的一己之私，要麽就是為了圈錢跑路；之前各種P2P模式的爆雷事件更不知害慘了多少人，以致一度有「韭菜不夠用」之感，叫人莫之奈何。

問題是，韭菜一次次被無情收割，成千上萬民眾的血汗錢慘遭血洗，這些「龐氏騙局」為何仍能廣泛存在於社會當中，當局又曾經採取哪些有效的措施遏止亂象，保護民眾利益？畢竟每次這樣的事件上演，亦都是對社會及當局管治威信的巨大衝擊，政府不能總是一再缺位。