正論：抗疫冇心冇肺　確診一增再增

第4波疫情爆發至今，昨日首次錄得破百宗確診個案，足證疫情失控，仍未見頂。根據第3波經驗，「每日破百」動輒維持數以星期計，惟港府仍然毫不着緊，除了宣布中小學周三起停課外，其他緊急措施統統欠奉，連提高禁聚令罰則都一味研究復研究，落實未有期。

昨日新增115宗確診個案，絕大部分為本地感染，當中24宗源頭不明，85宗屬相關個案，包括62宗與歌舞群組相關，令該群組累計個案達479宗，全港總確診個案則超過6,200宗，另有50多宗初步確診，情況岌岌可危。然而港府反應依然慢十拍，教育局局長楊潤雄早前還堅持小四以上不用停課，但隨着確診個案大面積地殺入中小學，不得不宣布周三起暫停中小學面授課堂直到聖誕假期後，不可謂不遲鈍。

當然，一個巴掌拍不響，港府防疫遲鈍，固然是疫情大爆發的罪魁禍首，但港人玩樂大過天，疫情之下仍然四出遊玩，跳老舞有之，違規露營有之，酒店度假有之，同樣難辭其咎；加上部分商戶為了賺錢罔顧社會責任，本報早前揭發有新界士多違規出租空地供遊人燒烤及紮營，警方更多次搗破違反禁營業令的酒吧，足證疫情失控，全民都有責任。港府作為掌控一切行政資源的管治團隊，理應杜絕漏洞，加強執法，惟事與願違，別說違反禁聚令及口罩令的檢控少得不成比例，就連提高違反禁聚令罰則一樣拖拖拉拉。林鄭直認目前的定額罰款僅為2,000元阻嚇力不足，可惜連提高罰則這麼簡單的事，她都議而不決，表明仍在研究，令人無言。

可以看見，由的士司機及老人院舍職員強制檢測，研究逾月還未正式執行；到堵截入境漏洞，防止外來輸入，至今仍然甩甩漏漏，皆證明港府抗疫冇心冇肺冇靈魂，完全沒有急民所急。回想7月中至8月初期間，本港有13日每日錄得破百宗確診個案，當時亦實施嚴厲社交距離措施，包括要求食肆收緊至2人1枱，禁聚令由4人收緊至2人，並首度頒布口罩令，其後更一度實施食肆全日禁堂食等，儘管被批評為擾民，但總算在一定程度上反映出廢官着緊的態度。然而第4波疫情比第3波更兇險，港府卻一副漫不經心的模樣，大有倣效外國「群體免疫」、與病毒共存的態勢，廢官率先抗疫疲勞，卻反怪市民抗疫疲勞，不是無恥是甚麼？

最不堪的是，港府拿不出任何具體有效的防疫措施，只知頭痛醫頭，小修小補，偏偏特首林鄭月娥還要千方百計拒絕推行全民強制檢測，強詞死撐「清零」只是構想，無法實行，完全無視內地及澳門有效防疫、本地個案清零的事實。須知道，港府的救市紓困措施已告一段落，年關將至，基層勢更難捱，惟有學習內地全民檢測，揪出患者，切斷傳播源，才有望恢復經濟，保障人命安全。林鄭如此抗拒，到底是避事怕難，不敢得罪既得利益集團，還是打從心底裏鄙視內地一套，大家心中有數。

可憐的是，一個人的專斷獨行，卻要所有香港市民承受惡果，香港何時才能走出疫情深淵，真是天曉得！