世界視線：議會政變在眼前　美式民主不禁風

這邊廂，是特朗普首次「鬆口」，表示如選舉人團正式確認拜登為下一任總統，自己將會離開白宮；另一邊廂，則是特氏的支持者仍未放棄最後掙扎。在賓夕凡尼亞州，有26位州眾議員和8位州參議員支持一項決議，稱「不能接受對賓夕凡尼亞州選舉結果的認證」，有州眾議員甚至揚言，州議會應收回任命選舉人的權利。

發起該決議的其中一名眾議員馬斯特里亞諾承認，此舉意味由共和黨控制的賓夕凡尼亞州參、眾兩院，將從民主黨籍州長和州務卿手中，收回任命選舉人的權利。馬斯特里亞諾援引《憲法》規定，每個州應按照其議會指定的方式選定若干選舉人，數量等同於該州在國會中有權獲得的參議員和眾議員人數的總和。正是逮着「議會指定的方式」這一條款，馬斯特里亞諾及其同僚們，將選舉人團化作保送特朗普連任的利器。

特朗普在社交網站讚揚發起決議的州議員是「捍衞《憲法》的勇敢的人。」而除了賓夕凡尼亞州之外，多個大選結果有爭議的州份，議會均由共和黨人控制，一旦賓夕凡尼亞州的「起事」形成氣勢，難保其他州不會依樣畫葫蘆。

特氏陣營地方包圍中央策略一旦成功，勢將觸發立國以來最嚴重的憲政危機，造成的撕裂肯定較「黑人的命也是命」運動尖銳百倍。更有甚者，選舉是否存在舞弊，理應透過司法程序決定，如今特氏在州議會的支持者試圖繞過法官，自己判定選舉結果有問題，從而「替天行道」，這已不是政治干預司法那麼簡單，而是直接越俎代庖。

當然，「議會政變」能否成功，對特氏來說並不重要，反正在明年1月20日前，特氏肯定不會消停，只要繼續把水攪渾，就可繼續凝聚其支持者跟「腐敗的制度」抗爭。同樣道理，特氏懶理幕僚勸阻，決心在離任前打擊伊朗，不惜在中東火藥庫上澆油，最理想當然是亂中取利，甚至以戰時總統身份繼續賴在白宮，最不濟也可令拜登接手難以收拾的爛攤子，好讓特氏4年後捲土重來，師出有名。