中國稱一帶一路為倡議，目的是復興絲綢之路，不是由一國承擔，而是中國倡議，帶頭示範，各國響應，這是國家領導人提出的人類命運共同體的體現。批評者主要從中國打破現有的國際政經格局着眼，而沒有從絲綢之路恢復之後帶來對涉及國家、區域以至全球的好處考慮，反以陰謀論的角度來猜測中國的企圖。

例如，中國助建匈牙利首都布達佩斯至塞爾維亞首都貝爾格萊德的高速鐵路，替代百多年歷史的老鐵路。八成半建設經費由中國貸款支付，對西巴爾幹地區是一個大的發展。西巴爾幹地區的國家原屬南斯拉夫，在1991年南斯拉夫解體之後，經歷戰亂，經濟倒退，而歐盟在2007年接納羅馬尼亞與保加利亞加入後，歐盟東擴暫停，把西巴爾幹地區國家拒諸門外。

2015年的難民危機更對當地經濟社會有更大的衝擊，歐盟缺少援助，今年新冠疫情更一度禁止防疫物資出口當地。西巴爾幹被視為不穩定，不投資地區。但過去10年多，西巴爾幹5國與歐盟的外貿逆差達1,000億歐元以上，當地變成歐盟予取予攜的化外之地。只着重支持地區的分裂，以掃除南斯拉夫的影響，分裂各國也支持宗教衝突，一如第二次世界大戰前奧匈帝國與鄂圖曼帝國瓦解前的列強活動，讓各國分而亂，結果第一次世界大戰便從西巴爾幹開始。

正因歐盟在穩定羅馬尼亞與保加利亞對黑海（俄羅斯）的防衞，而不願支持西巴爾幹地區的發展。中國的17+1與東南歐國家的合作，以及在西巴爾幹及鄰近地區的投資才變得極其突出，也備受當地歡迎。

匈塞高速鐵路之外，中國在希臘的發展，使南北行的巴爾幹絲路開始成形。結果是歐盟大為緊張，匆忙地向西巴爾幹地區各國提供33億歐元緊急援助。更公開宣稱會有更多資助，也重啟阿爾巴尼亞和北馬其頓加入歐盟的談判，企圖用這些措施利誘各國歸附，以抗衡它們對中國的向心力。姑勿論政治意圖如何，中國的匈塞高速鐵路等項目刺激起歐盟的競爭，對西巴爾幹地區絕對是好事，而非壞事。

中國的目的是恢復絲綢之路，依此便要扭轉二三百年西北歐對歐亞貿易路線的壟斷。中國的一帶一路戰略正是重建歐亞直接的貿易路線，使東歐、南歐國家也有機會恢復歷史上絲路帶來的繁榮。

當然，英國、荷蘭、比利時等國家必然反對，但恢復舊路帶來的利益使更多的國家受惠，即使德國亦大有收益。因此，不管怎樣的政治反對，中國的倡議正在改變歐洲的局勢。