撇開政治因素不談，港人無能力治港，治理不好香港。從每年行政長官的施政報告，毫無治理方向、計劃、重點，只是空洞許願，一堆雞零狗碎的大雜燴。而且這些許願和雜碎究竟執行得怎樣，出了甚麼問題，第二年的施政報告也從來不講、不交代、不總結。年復一年的混日子交差，就知道港人治港是如何不濟，廢得交關。

有人說這是英夷時代遺留下來的「政務官治港」的慣性。是的，長期以來，香港政務官和「政務官治港」被吹得神乎其神。據說此乃「港人治港」的骨架神髓，他們是精英中的精英。兩位行政長官出身於此，幾屆港府管治團隊都是政務官佔大多數。這樣的「代代相傳」恐怕要到「港人治港」實在混不下去，要到自行消亡那一天。歷史老人已給了23年時間，讓「港人治港」和政務官們威風八面，大展拳腳，也讓他們的無能和花架子充分暴露。它就像一件旗袍，乍看之下似很華麗，近睹細瞧，則爬滿了蝨子，破殘百出，如今就連表面的華麗都沒有了。

回歸之初，有人質疑「港人治港」若以公務員、政務官治港為「主體」，是有大缺陷的，因港英時代的「治港老闆」是英倫，掌握方向和決策，本地公務員和政務官不過是小夥計，只是這些夥計被英夷訓練的「執行能力」還不錯。「港人治港」交到他們手裏，差強人意吧，現在看來，這樣的估計也頗走眼。當年英倫「治港」，行的是市場自由哲學，是所謂「積極的不干預政策」。那時的全球經濟、國際環境和香港的得天獨厚地位，只要這樣「自由」和「不干預」下去，就能風生水起。英夷也如是觀，根本不需要制訂甚麼發展方向、產業政策，不需要考慮經濟轉型。

老闆如此，夥計當然就更不知「決策」為何物，「計劃」為何物，「方向」為何物。他們以為「執行」就是一切，「套路」就是一切，以不變應萬變。然而事實證明，就是這點夥計的本領也被高估了，他們引以為傲的所謂「執行力」也不過是銀樣鑞槍頭，中看不中用也。