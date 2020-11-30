國有國法，家有家規，新一份施政報告要求全體公務員宣誓，確認擁護《基本法》，效忠香港特區和對特區政府負責，可謂遲來的補鑊。《港區國安法》明文規定，香港居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件或宣誓，可見所有公職人員都必須確認擁護《基本法》，而不僅僅限於政府部門。林鄭月娥指目前仍在研究區議員等公職人員是否須受《港區國安法》制約，並要求其宣誓。其實答案很明顯，區議會屬於建制一部分，花的是公帑，當然必須宣誓，還有甚麼好研究？

去年反對派趁黑暴之亂奪取區議會絕大部分席位，一班政治小學雞沐猴而冠，不務正業，一味搞事，導致區議會變質變味，由負責民生事務的地區組織淪為政治鬥獸場。套用林鄭說法，過去一年區議會吵吵鬧鬧，令官員及公務員不知如何與其討論地區事務，甚至有不愉快事件發生，區議員不斷侮辱公務員特別是警務人員。

這還是其次，反對派將區議會用作延續黑暴抗爭平台，並濫用公共資源資助或支持反政府組織，推動港獨等不法行為，才是最大禍害。過去一年，已有約70名區議員涉及各種罪行被捕，佔反對派區議員總數近兩成，堪稱世界紀錄。日前中文大學出現港獨遊行，帶頭者之一正是一名區議員；早前更有區議員公然張貼藍絲與狗不得內進的告示，既侮辱別人，也侮辱自己。

沒有規矩，不成方圓，區議會之所以烏煙瘴氣，就是因為沒規沒矩。正本清源已刻不容緩，港府不僅應盡快將區議員納入宣誓範圍，更應列明違誓違例的法律責任。《港區國安法》規定，任何人經法院判決犯危害國家安全罪行，即喪失參選或者出任公職資格。由此可見，區議會並非法外之地，議員身份更非免死金牌，任何人違誓違例都必須負上法律責任。立法會議員尚且可以被DQ，區議員豈能例外！