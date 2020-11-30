「長毛」梁國雄於2014年因為論壇衝突案入獄4星期，長髮按監獄規則剪短，變成「短毛」，他出獄之後提出司法覆核。懲教署規定，男囚犯的頭髮必須 「盡量剪短」。女囚犯的頭髮，未經她同意，不可剪短，除非醫生建議。終審法院日前裁定懲教署規定男性囚犯頭髮必須「盡量剪短」的常規令構成違法的性別歧視。若果根據裁決要對兩性一視同仁，意味兩個結果，將來男囚犯不用剪短頭髮，又或者女囚犯亦要剪短像男囚犯一樣，這才是某些人眼中的「男女平等」吧！

懲教署指囚犯留長髮對監獄保安構成風險，例如打交時扯頭髮；長髮用來遮掩違禁品，甚至用長髮自殺或自殘等。終院指剪短髮與確保監獄紀律缺乏合理關連，懲教署亦未能證明該常規令反映社會上對男性和女性的既定造型。未知道法官大人們有沒有考慮到男士剪最短的髮型並非罕見，很多熱愛運動的男人都是這造型，但大家在街上可曾會見到女士剷得陸軍裝髮型嗎？相信大部分女士若剪了這髮型，敢不敢出街都成疑問。

很多時候社會文化， 男女待遇不一定相同。最簡單例子就是大家周不時會在街上見到男士赤裸上身如搬運工人，或球場上打波甚至是當街跑步，但換轉是女士可以想像引起甚麼的騷動，亦被法例禁止。若果有女士因此興訟，要求顯露上身的權利，不知法官大人又會怎判？

一名女子曾因為街市及運動場不少男人赤膊，認為是性騷擾而提出控告，政府被指縱容赤膊，但她屢次敗訴，屢敗屢戰，法官指赤膊只是不雅觀而非性騷擾，並建議這名女子多到中環等地，較少人不穿上衣。該女子認為律政司並無立例禁止男人赤裸上身，才引致她無法勝訴。律政司有機會這樣立法嗎？性別歧視絕對應該禁止，但大家相信男女平等能百分百做到嗎？