本港第4波疫情失控，中國工程院院士鍾南山大表憂慮，直指本土個案不斷增加，是「一個危險迹象」，當務之急，是需要進行新冠病毒全民核酸檢測，切斷感染源。很可惜，言者諄諄，聽者藐藐，林鄭直到今天仍堅持內地那一套在香港不可行。

繼指斥全民檢測只是口號，林鄭日前受訪再批評全民檢測需有長達4至5周的封閉管理，會對香港帶來沉重代價，強調要視乎科學根據、效益及能力；又指若有小區域爆發，可派警員封區進行檢測，直到相關人士呈陰性才放行。言下之意，即全民檢測沒有科學根據，沒有效益，香港也沒有這方面的檢測能力。

誠然，香港沒有能力「硬啃」700多萬人的檢測規模，但內地有，港府大可向中央求助，青島市僅花5天便檢測了全市900多萬人口，成功「內防反彈」，便是很好的例證。據悉，內地之所以這麼有效率，主要是採取多個樣本混合隨機檢測的方式，以10個樣本為一次檢測單位，發現陽性才逐個檢測。一來省時，二來有效，三來將樣本隨機混合，便沒有了侵犯私隱問題。

現在內地民眾基本上不用戴口罩上街，跨省穿梭暢通無阻。事實證明，全民檢測再配合健康碼，能有效切斷病毒源，亦令經濟得以恢復。反觀歐美採取放任自流「群體免疫」方法，不僅不人道，疫情更一發不可收拾。林鄭卻反指內地一套沒有科學根據，到底是她心盲眼盲，打從心底裏看不起內地，還是被本港所謂的專家及反對派牽着鼻子走，寧願斷送市民健康和全港經濟，也不敢得罪既得利益集團，大家心中有數。

最可笑是林鄭的封閉小區域檢測論。事實是疫情遍布港九新界，港府連跳舞群組的名單也不掌握，以致跳舞群組強制檢測淪為空談，還談何封閉小區域？何況全民檢測若不科學，何以封閉小區域的縮小版全民檢測又突然變得科學了？不是自相矛盾嗎？