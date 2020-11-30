近日，阿根廷球星馬納當拿因病離世，舉世同哀。這位一代球王在綠茵場上趨前蹤後，形如鬼魅，敵方往往5、6個球員合力來攻，也拿他沒法，自此君之後，球壇上幾乎再沒人有這等功夫。只是筆者不熟諳足球，對球王離世固然深切悼念，但看着電視螢光幕上播放他昔日英姿的片段，卻不期然地想到別的事情上去。

馬納當拿是不世出的奇才，昔日跟他對戰的球隊，隊中肯定有無數人視他為偶像，甚至對他佩服得五體投地。但在比賽場上，作為馬納當拿的對手，你卻不會因為欣賞他，而對他客氣；非但不會客氣，為了替自己的球隊爭勝，為了將敵方最強的戰將扳倒，一切合乎規則的方法固然要用盡，有時哪怕是不君子的行為也得用上。

譬如仗着自己塊頭大，猛力跟他碰撞，試圖將他撞傷；不然的話，就倒過來，假裝被他踢倒，博取球證一時糊塗，吹罰這個頑敵。

這一切也是沒法，有這樣的比賽模式，就自然會衍生出這種荒唐、不公的現象。然而，大家可曾想過，西方民主國家之中，自以為高明的兩黨輪替制，卻也有同樣弊端。

假如美國民主黨冒出一個政壇馬納當拿，明擺着能帶領美利堅開創另一高峰。但你是共和黨的政客，就算心底裏認同對方，現實上卻不能替他說好話。相反，你要對「馬納當拿」處處找碴，即使只尋得一毫厘的毛病，也要將它放大10萬倍；要是真的找不到，就索性製造謠言、歪曲事實，盡量將髒水潑到對方身上。因為若不把他拉倒，你所屬的政黨又如何能上台執政？

如今偏又是個民智低落的年代，人們易受煽動，西方民主社會便給弄到亂作一團。反觀中國模式，是全民組成一支球隊，讓能者居於要位，上下一心對外作賽，這種制度似乎更能使國家長治久安。