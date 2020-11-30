香港公共衞生搞極都難上軌道，尋且愈來愈差勁！尤其滅鼠無方，鼠患處處，有食客喺酒樓食食吓飯，竟目睹老鼠從假天花跌落嚟陪食！至於老鼠游走各大街市，亦都見怪不怪！繼本港喺3年前錄得全球首宗大鼠戊型肝炎後，單在今年再錄得至少7宗，至今累計出現15宗大鼠戊型肝炎確診個案！公共衞生情況令人憂慮。

大鼠戊肝係由老鼠傳播人類，只要老鼠爬過嘅食物或物品，市民「唔覺意」接觸到，就有機會賴嘢！觀乎本港鼠患嚴重，截至去年錄得鼠患指數達4.2%，係過去10年來新高。依家新冠肺炎仍持續爆發，冬季流感來襲勢兇，若然加埋大鼠戊肝，3疫夾擊，真係唔講得笑！

香港公共衞生之所以搞得咁差，大家睇吓本報年內兩度踢爆食環署外判工鄉郊集體蛇王，日做兩粒鐘，其餘時間打牌、瞓覺、等開飯好輕鬆，咁樣滅鼠，難怪老鼠愈滅愈有，而且愈滅愈大隻！「為政之要，莫先於用人」，治理國家的關鍵，首推用人。上至問責高官，下至滅鼠治蟲，都係要用啱人，否則一定出亂子！即使一間大公司，聽電話嘅接線生都好重要，若然外人打電話來，佢都惡形惡聲，已影響公司形象，肯定係倒米壽星，炒得！食環署外判承辦商，明顯不論好醜，申訴專員公署今年10月公布主動調查報告，炮轟食環署監管外判清潔服務不力，列舉審標不問責、零分照中標，以及刑罰太輕無阻嚇作用等多宗罪。

換言之，食環署外判制度一直存在極大漏洞，在上的不但沒有針對性補鑊，尋且得過且過，埋首沙堆，當睇唔到，否則怎會任由申訴署屢次炮轟、本報一再踢爆都毫冇改進？一個無王管嘅部門，試問有乜可能無問題發生？有論者指出部分外判商高層由政府退休高官擔任，即使零分也能中標，讓人質疑涉及官商勾結。明明有廉政公署在，豈容那麼多官商勾結？睇怕廉署真係要做嘢！