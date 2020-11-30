美國白宮即將換上新主人拜登，令人憧憬他會改變很多特朗普時代的決策，推倒重來，以民主黨的路線為依歸，這個想法是錯誤。特別是中東政策，美國既有的中東外交路線，雖然特朗普曾以個人喜好令某些中東國家獲益，但不代表這些國家往後也是「錢途無限」；至於部分曾遭打壓的中東國家，未來要大翻身同樣是太樂觀，主因是美國的中東政策長期利用槓桿式平衡，培植與打壓均是為了美國自身利益。拜登的政治經驗及手腕，是以談判及磋商達致共贏，絕不會將現狀突然改變。

在以巴問題上，拜登競選時曾多次說明，將致力恢復巴勒斯坦政府和巴勒斯坦解放組織在華盛頓的代表，提供經濟和人道主義援助，這點只是改善特朗普政府單邊切割關係的做法。拜登同時會維持特氏將美大使館遷往耶路撒冷的處理，承認戈蘭高地為以色列領土，但限制以人西岸定居點繼續發展，體現沒有改變以巴兩者相互所取得的平衡作用。

在中東軍事重點上，美軍不可能放棄蘇彝士運河這個重要戰略據點，故此與埃及的關係也不會改變，埃及總統西西過去與特氏關係密切，拜登亦不會疏離這位總統，因為對蘇彝士運河的需要，美國每年繼續會向埃及支付使用費。撤走駐中東美軍，是美國的根本願望，拜登將會延續特朗普從阿富汗和敍利亞撤軍的時間表，但過程中會監控美軍撤走，以防會讓俄羅斯或伊朗加大在區內勢力，形成撤軍的規模及時間受到限制。

美國在中東地區唯一會有較大的動作，會是對伊朗核武的監察及管制。特氏早前宣布單方面恢復聯合國對伊朗所有制裁，該決定遭歐盟及伊朗反擊，批評美國在沒有聯合國授權下，無權單方面採取行動。美國需否重新加入聯合國限制伊朗核武協定，發揮有授權理據的監察和制裁伊朗任務，是拜登政府的最大考量。