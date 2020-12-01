功夫茶：寵物棄養常發生　規管疏漏惹禍端

過晒鐘，玩失蹤！這六粒字通常形容啲人玩世不恭，做人求其冇責任感，完全唔知乜叫做職業操守。嗱！功夫茶忽然間有此感慨，皆因好多人一時貪得意過癮，又學人養寵物，可惜養養吓又嫌麻煩，或者寵物有病或老咗，就將佢哋亂咁丟喺街上任其自生自滅，咁做除咗殘忍，亦反映品格低下。

都說狗狗係人類最好嘅朋友，甚至有名人曾說，認識嘅人愈多，就愈喜歡狗！其實，港人都好鍾意養狗㗎！根據政府統計處喺2018年3月至6月期間進行嘅主題性住戶統計調查，全港約有14.7萬個家庭飼養狗隻為寵物，涉及超過22萬隻狗狗，惟狗隻走失或遭棄養等個案時有發生，而針對棄養嘅執法規管成效令人關注。

嗱！申訴專員公署尋日表示，關注漁農自然護理署作為主管動物福利嘅部門，對狗主責任嘅規管工作係唔係有效呢？對棄養狗隻及領回走失狗隻嘅安排是否適當？喺管理狗隻領牌制度方面嘅工作是否足夠，應如何改善不足和加強？公署初步調查顯示，漁護署喺過去5年，對畜養狗隻人士提出嘅檢控個案中，大部分涉及違反《狂犬病條例》或規例，包括冇喺公眾地方妥善控制狗隻、冇為狗隻申領狗隻牌照，以及狗隻引致他人受傷等。養寵物，除了愛心，更要有恒心！

當然，寵物不妨養，而寵物冇「夢醒時分」！更唔識搵啱主人先至被收養！所以，漁護署要有重典對付亂咁棄養寵物嘅主人，唔可以畀佢哋只得3分鐘熱度，更唔好畀佢哋有恃無恐！要做好監管，睇飼主有冇幫寵物打好應打嘅預防針、做絕育手術等，當然，漁護署亦可考慮添設貓狗善終中心，以合理價錢鼓勵主人為寵物善終，等佢哋都死得有尊嚴！唔係死咗就求其攞個黑膠袋笠住紮好棄置垃圾堆，等運去堆填區！當然，有啲主人視貓狗為一家人，寵物過身會搵專為佢哋打理身後事嘅公司，極盡哀榮但收費也高，未必個個主人畀得起，若然漁護署亦有此服務，總算做番件好事！

講開棄養動物和近期接二連三出現虐待動物，功夫茶就火都嚟，早前深井掟動物落街案，涉案人自首兼證據確鑿，律政司都撤控，激起全城嘩然，自此助長虐待動物歪風，令無數貓狗墮無間地獄！最近更有狂徒連牛都唔放過，梅窩啲黃牛及水牛出現離奇傷口，頸、腿及生殖器官多處留有血洞，疑遭削尖鐵通戳刺虐待，至少1死4重傷！

呢個政府管治無能，律政司庇奸護惡、職不稱能，都可以長期霸住毛坑不拉矢，政府一味關人忍事！人管唔好，治鼠亦無方，你話又點會顧及寵物應有嘅權益？再係咁胡混度日，又豈止動物受罪，疫情嚴峻下，港人媽聲過聖誕，冇光華射，只殘過碌蔗！