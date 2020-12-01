神州觀察：黑惡勢力是毒瘤　生存土壤須剷除

黑惡勢力是社會毒瘤，危害亦是有目共睹，可說廣涉政經民生方方面面，然而毒瘤不會一天養成，且需有生存土壤，公安、政法等國家公職人員、地方官員保護傘便是滋養毒瘤的理想土壤。內地掃黑除惡專項鬥爭中屢屢強調要深挖保護傘，打傘破網，剷除土壤，原因就在這裏，只是想徹底剷乾淨又談何容易。

中央政法委日前公布四川雅安市一宗涉及45人的黑惡團夥案，揭發該團夥形成於10多年前，期間通過開設賭場、強索賭債、徵收高額利息等方式非法獲利逾億元，更以各種酷刑手段逼迫他人就範，譬如讓受害人吞下魚鈎，反覆拉扯魚線進行折磨，或是實施電擊、活埋等。該團夥橫行已久，罪行纍纍而無所顧忌，原因是有多名公職人員為之充當保護傘，當中更有時任雅安市公安局一名常務副局長，利用職權和職務影響，為團夥首腦等人逃避當局查禁打探消息及尋求疏通關照，並從中受賄。

涉案保護傘還包括該市公安局原黨委委員、交警支隊支隊長及市局警衞支隊原支隊長、轄下某公安分局原局長等人，亦再度印證了內地社會「警黑一家親」的那句老話。正如該省綿陽市近日披露的又一宗涉黑壟斷市場案，市公安局刑偵支隊一名政委亦淪為通風報信、為黑社會主腦出謀劃策應對偵查的保護傘，當然好處也沒少拿，懷疑受賄金額達60餘萬元；更不堪的是，該名從警近40年的老公安，還曾因破案有功獲得「全國公安百佳刑警」榮譽，最終仍沒能守住底線。

事實上，類似警界英模、功臣墮落的例子還有很多，一些地方更有幾任公安局接力充當保護傘，與黑惡勢力打成一片，又是把酒言歡，又是稱兄道弟，關鍵時候更能為對方撐腰站台、掩罪毀證，或及時通風報信，協助對方潛逃，估計都是看在錢的份上。都說有錢能使鬼推磨，公安系統更是內鬼頻生，以致普通警員亦可單獨或成群結隊充當黑惡保護傘，甚至發生涉及一、二百人的腐敗窩案，公然庇黑護惡，怎就這麼容易墮落？身為執法者的責任在哪裏？

黑惡勢力欺行霸市，魚肉百姓，給經濟社會秩序帶來嚴重破壞，甚至會侵蝕政府執政根基，必須及時剷除，只是剷除工作須有人落力去做才行，公安執法人員無疑是主要力量，及需要整個政法隊伍及相關職能機構多方協作，否則已近尾聲的掃黑除惡行動如何收官或將是個問題。正如當局所說，不少政法幹警因長期高強度、超負荷工作而積勞成疾，兩年多來數百人負傷或犧牲，付出固然值得肯定，然而涉黑惡保護傘愈查愈多、屢現腐敗窩案亦是不爭的事實，當局應如何打破這個「怪圈」？