正論：收緊措施來補鑊　防疫穿崩悔當初

無限循環，似曾相識，昨日新增76宗確診個案，9宗為源頭不明個案，累計超過6,315宗確診。行政長官林鄭月娥昨日又在有關疫情的記者招待會粉墨登場，疫情爆發以來，有她出場，基本上沒有甚麼好事宣布，結果又是劇情重演，由周三起再度收緊防疫措施，主要是因為第4波疫情失控，由起初數宗，突破至雙位數，之後跳到七、八十宗，星期日更錄得逾百宗確診，而且以本地個案為主，專家預料確診數字會持續上升，形勢危急，政府就算再拖拉還是要出手。

今次新公布措施又是故技重施，首先禁聚令收緊至2人；食肆晚上10時後不得堂食，並收緊至2人一枱，而表列處所包括游泳池、娛樂場所、麻將天九耍樂處所、遊戲機中心、卡拉OK等都要關閉，而健身中心及體育處所可繼續開放，但要戴口罩及不能多於兩人一起活動。而迪士尼樂園及海洋公園亦要關閉，公務員留家工作。全港幼稚園及中小學在本周三起暫停面授課堂及校內活動，直至聖誕假期開始。

政府今次出招不是抗疫以來最嚴格，起碼還准堂食，及准許健身中心繼續開放，但若果疫情惡化下去，難保政府又要全面禁堂食，重複7月尾大量市民踎街食飯的鬧劇。林鄭被問到為何疫情爆發至嚴峻程度才公布收緊措施，她指疫情來得很急，而每次收緊措施都有代價，不覺得港府特別快或慢，並指坊間作出評論是容易，但政府在執行及修例要有法律程序及基礎，又指整個周末都未停過工作。言下之意，各界怪錯了好人，市民罵政府是不公平。

政府不單止拒承認抗疫失策，更加把責任推卸，指市民抗疫疲勞，順勢開刀，計劃將現時違反禁令的2,000港元定額罰款「倍增」，將適用於禁聚令、口罩令及強制檢測措施，以加強禁令阻嚇力。執法部門在過去一周巡查共14,300次，提出50次檢控及發出484張定額罰款通知書，但效果顯然不理想，未收應有阻嚇作用。政府沒有檢討出了甚麼問題，反而認為是罰款不夠重，若只將現時2,000港元的罰款，略作提升至3,000港元並不足夠，強調使用「倍增」字眼，以加強阻嚇力，具體增加「幾倍」，待行會通過。政府亦將設立熱線，讓市民「篤灰」舉報違規行為。

由人民去監管人民，還嫌社會撕裂未夠嗎？市民出血汗錢養的一班官員，原來是想出蠶蟲師爺招數來「回敬」市民。政府稱留意到有市民透過遊艇等私人地方，舉行派對等聚集活動，強調若發現廣告及商業活動成分，定必嚴肅執法。但這次第4波誕生最大的播毒歌舞群組，500多人之中不乏富商闊太名媛，跳舞聚會不戴口罩，明目張膽，各大部門為何一直未有執法去打擊？對於這些上流一族，2,000元罰款算得上甚麼？「倍增」罰款也照付錢，面不改容。現在風聲緊，才暫時銷聲匿迹避風頭，難保疫情稍退，又再齊齊起舞，特區廢官還不是照樣視而不見？

政府稱不希望為執法花大量人手，妄想推出「安心出行」手提電話應用程式可以幫助抗疫，但坊間反應平平，更惹來私隱疑慮。該計劃宣傳已久，但進展緩慢，政府指所有獲得營運的處所，將需要安裝相關二維碼（QR Code），但目前還待評估其實施情況。新措施拖拖拉拉，試問市民又如何安心出行？

市民對政府信心全失，抗疫靠自己，無奈家中小孩上學還需聽命教育局指引，當局指令中小學暫停面授，卻又不即時實行，要等多兩天直至周三，難道病毒會等人嗎？而且措施並非一刀切，學校可安排小六生回校考呈分試，中六或參與海外考試的班級可回校準備考試，回校學生可達總人數六分之一。這難道不是一個播毒溫床？

政府防疫總是自製漏洞，由第3波懷疑因為豁免海員及機師檢疫所致，立即收緊相關措施，第4波又有領事館人員豁免檢疫出事，於是又是收緊措施。禍福無門，惟人自招，犯錯補鑊，不斷重複，官員樂此不疲，市民卻不是貓，沒有「九條命」，不堪連番折騰，若非外國疫情未放緩，相信很多人已經「走佬」避疫了，君不見許多人在暑假時扶老攜幼回內地，寧願隔離14天，也要逃出廢官的魔掌。

回首前塵，經過前人百年努力，洗脫國恥，香港回歸祖國懷抱，本應奮力圖強，不要讓14億同胞失望，可惜回歸之後，特區官員耽於逸樂，不思進取，特區表面上燈光璀璨，繁榮依舊，馬照跑，舞照跳，實則內裏千瘡百孔，腐敗退步不堪，高官紙醉金迷，奉承權貴以保官位，施政盡失民心，民望低迷，卻毫無危機意識，即使身處百年一遇的疫境，亦只懂飯來張口，頭痛醫頭，去年受到黑暴潮的教訓，亦未有反省檢討，這樣沒有靈魂的政府，放任放縱，結果舞照跳，跳出禍，跳出歌舞群組，播毒蔓延各階層。生於憂患，死於安樂，高官要死是你們該死，但為何要700萬港人陪葬呢？